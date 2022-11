Wohnst du schon - oder gruselst du dich noch?

Liebe Leserinnen und Leser,

der Horror ist vorbei. Zwei Tage nach Halloween sind die Untoten, Werwölfe oder - wie im Fall eines berühmten deutschen Models - Würmer aus dem Stadtbild wieder verschwunden. Doch wer am Dienstag wach geworden ist, wird gemerkt haben: die gruseligen Themen dieser Zeit sind geblieben.

Dazu zählt die Wohnungsnot in der Stadt. Wer versucht, bezahlbaren Wohnraum in Kiel zu finden, stößt nicht selten an seine Grenzen. Das gilt vor allem für sozial Schwache und Studierende. Die Forderung der Studenten nach mehr Unterkünften hat in dieser Woche einen überraschend brisanten Höhepunkt erreicht: Der Uni-Asta denkt darüber nach, leerstehende Wohnungen in Kiel zu besetzen, um gegen die Wohnungsnot vorzugehen. Der Asta-Vorstand betont allerdings, dass dies nur als letztes Mittel eingesetzt werden soll. Dennoch weckt diese Option Erinnerungen an frühere Zeiten, als es in Kiel bereits zu Hausbesetzungen kam. Die Junge Union sowie der RCDS kritisieren den Aufruf zu einer Straftat.

Für eine zugegeben kleine Entspannung am Wohnungsmarkt für Studierende sorgt ein Projekt, das schon einen verlockenden Namen trägt: „Lieblingsplatz“. Auf Höhe der Christian-Kruse-Straße entstehen 206 neue Wohnungen. In die Ein-Zimmer-Appartements sollen vor allem Studierende und junge Leute einziehen. Mein Kollege Steffen Müller, zuständig für alle Uni-Themen, war beim Richtfest vor Ort.

Ähnliche Sorgen haben auch die „Frauen im Schatten“ - so werden die Frauen genannt, die ohne festen Wohnsitz und in Not sind. Meine Kollegin Rieke Beckwermert hat die Geschichte von Lea aufgeschrieben: Sie hat viele Probleme, ein schwieriges Elternhaus, finanzielle Sorgen, ist psychisch angeschlagen. Und findet seit mehr als einem Jahr keine Wohnung. Um Lea und viele andere wohnungslose Frauen kümmert sich Regina Wriedt von der Stadtmission in Kiel, sie sagt: „Die Wohnungsnot spitzt sich weiter zu.“

Es gibt aber auch eine gute Nachricht für Lea und all die anderen Menschen, die von der aktuellen Krise besonders hart getroffen sind: Die Kommunalpolitik will ihnen finanziell unter die Arme greifen. Denn noch ist unklar, wie sich die Entlastungspakete des Bundes in der Energiekrise auswirken. Für den Fall, dass diese Hilfen in Härtefällen zu kurz greifen, soll die Verwaltung jetzt ein „Kieler Entlastungspaket“ entwickeln. Wer davon profitieren könnte, lesen Sie hier:

Die Neugestaltung der Kreuzung Werftstraße, Karlstal und Gaardener Ring in Kiel steht vor der Vollendung: Ab Freitag stehen drei neue Fahrspuren für Fahrradfahrer zur Verfügung. Autofahrer müssen dort allerdings in Zukunft auf Fahrspuren verzichten.

In der Musik entwickelt sich der koreanische K-Pop derzeit zum internationalen Megatrend. Und in den Metropolen boomen koreanische Restaurants. Mit dem Seoul Bap in der Gutenbergstraße ist dieser Trend nun auch in Kiel angekommen. Das Bistro bietet koreanische Küche in authentischer Form.

Wer nach der Disco nach Hause geht und Alkohol getrunken hat, ist ein leichtes Opfer. Matthias Felsch, Sprecher der Polizei in Kiel, warnt die Kielerinnen und Kieler vor einer steigenden Zahl an Raubüberfällen in der Stadt.

Wer ein Herz für Tiere hat (oder, wie im Fall der Stadttauben, sie auf den Tod nicht ausstehen kann), dem haben wir mit unserer Berichterstattung in den zurückliegenden Tagen ein doppeltes Lesevergnügen bereitet. Die Sichtung eines Seehundes in den Schleusen Kiels ist an sich schon eine schöne Beobachtung, die Erläuterung meines Kollegen Frank Behling, warum die scheuen Tiere sich dort ein neues Zuhause gesucht haben, rundet das Paket wunderbar ab.

Die Nachricht, dass es in Kiel jetzt ein Taubenhaus gibt, dürfte Freunde wie Feinde der „Ratten der Lüfte“ freuen. Das Ziel ist jedenfalls klar: Die Tauben sollen weg vom Bahnhof gelockt werden. Ein sehr sinnvolles Vorhaben!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Dennis Betzholz, Stellvertretender Leiter der Kieler Lokalredaktion

