﻿Wohnungen in Kiel besetzen: Asta der CAU wehrt sich gegen Kritik

Kiel. Der Asta der Uni Kiel droht damit, als letztes Mittel leerstehende Wohnungen zu besetzen, um gegen die Wohnungsnot in Kiel vorzugehen. Nun reagieren die Asta-Vorsitzenden Stella Thomsen und Max Härtel auf die Kritik von Junger Union (JU) und dem Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), die der Studierendenvertretung einen Aufruf zu einer Straftat vorwerfen.

„Der Asta begrüßt es, dass das akute Studi-Wohnraum-Problem öffentlich diskutiert wird“, sagen Thomsen und Härtel. „In der Pressemitteilung des RCDS ist von ,die Bereitschaft zu Straftaten angedeutet wird’ die Rede. Es wurde nicht zu Straftaten aufgerufen. Die Kritik richtet sich folglich gegen die Formulierung, aber nicht gegen die Forderung für mehr Studi-Wohnraum.“

Wohnungsbesetzung in Kiel: Asta räumt provokante Wortwahl ein

Die Asta-Vorsitzenden räumen ein, dass die Wortwahl hätte anders gewählt werden können. „Die Formulierung hätte zurückhaltender gestellt werden können, aber das ist nicht das Entscheidende. Es geht darum, dass wir Kielerinnen und Kieler das Problem sehen, dass seit Jahren nicht genügend zur Lösung des Studi-Wohnraum-Problems getan wird. Stadt, Land und Universität müssen kommunizieren, müssen zusammenarbeiten.“

Thomsen und Härtel sehen es als ihre Aufgabe als Asta-Vorsitzende, die Interessen der CAU-Studierenden nach außen zu vertreten. „Der Asta ist für die Sorgen und Probleme der Studierenden der CAU verantwortlich und somit auch für das Wohnraum-Problem. Dieser Verantwortung wird der Asta gerecht, indem Themen öffentlichkeitswirksam diskutiert werden. Wir brauchen jetzt die Aufmerksamkeit und nicht erst Jahre später.“

Wegen Asta-Aussage: FDP-Kritik an Grünen im Landtag

Neben JU und RCDS kritisiert auch die FDP-Landtagsfraktion den Asta-Vorstand für die in der studentischen CAU-Zeitschrift „Der Albrecht“ getätigten Aussagen. In einem Artikel in der aktuellen Ausgabe heißt es: „Falls nichts hilft und die Wohnungsnot in den nächsten Monaten nicht besser wird, haben wir kein Problem damit, die Besetzung von leerstehenden Wohngebäuden als äußerstes Mittel zu erwägen. Eigentum verpflichtet.“

Die FDP nimmt nun die Grünen im Landtag in die Pflicht, da Thomsen und Härtel Mitglied der Campus-Grünen sind. „Das geht überhaupt nicht, dass die Grünen im Asta Straftaten ankündigen oder zu Straftaten aufrufen. Ich fordere die Grüne Landtagsfraktion auf, sich davon sehr deutlich zu distanzieren“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt.

FDP in SH: Lage auf dem Kieler Wohnungsmarkt sehr angespannt

„Die Lage auf dem Kieler Wohnungsmarkt ist unbestritten sehr angespannt“, so Vogt. „Allerdings sollten auch die Grünen an der Uni zur Kenntnis nehmen, dass die Grünen seit vielen Jahren in Stadt und Land mitregieren und hierbei eher Problem als Lösung sind.“ Vogt fordert, dass deutlich mehr Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen und viel schneller geplant werden müsse.

„Die FDP-Landtagsfraktion fordert auch, zügig mehr Studentenwohnheimplätze zu realisieren. Schleswig-Holstein ist da leider bundesweit Schlusslicht. Es gab hier zwar während der Regierungszeit Fortschritte, aber die gesteckten Ziele konnten leider nicht vollständig erreicht werden.“

Laut Vogt fehle es vor allem an geeigneten Grundstücken. „Deshalb schlagen wir vor, dass die Landesregierung schnellstmöglich zu einem Runden Tisch mit der Landeshauptstadt, den Umlandgemeinden, den Hochschulen sowie dem Studentenwerk und anderen möglichen Betreibern einlädt, um entsprechend Grundstücke zu identifizieren und diese Projekte zu beschleunigen.“