﻿Als letztes Mittel: Asta der Uni Kiel will leerstehende Wohnungen besetzen

Sollten leerstehende Wohnungen in Kiel besetzt werden, um gegen die Wohnungsnot in der Stadt vorzugehen? Diese Möglichkeit bringt der Asta der Uni Kiel als letztes Mittel ins Gespräch, um mehr Unterkünfte für Studierende zu schaffen. JU und RCDS sehen in diesen Aussagen einen Aufruf zu einer Straftat.

Kiel. Um gegen die Wohnungsnot für Studierende vorzugehen, schließen die Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) der Christian-Albrechts-Universität, Max Härtel und Stella Thomsen, nicht aus, leerstehende Wohnungen zu besetzen – als Ultima Ratio. Kritik an dieser Aussage gibt es von Junger Union und dem Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS).

In der studentischen Hochschulzeitschrift an der CAU „Der Albrecht“ spricht der Asta-Vorstand in dem Artikel mit der Überschrift „Wir wollen studentisches Leben auf den Campus zurückholen” über seine Ziele in der einjährigen Amtszeit. Neben den Themen Corona und Energiekrise äußern sich Max Härtel und Stella Thomsen von den Campus-Grünen, die seit Juli den Vorsitz bilden, auch zur schwierigen Wohnsituation für Studierende. „Falls nichts hilft und die Wohnungsnot in den nächsten Monaten nicht besser wird, haben wir kein Problem damit, die Besetzung von leerstehenden Wohngebäuden als äußerstes Mittel zu erwägen. Eigentum verpflichtet.“

RCDS und JU: Bereitschaft zur Straftat angedeutet

Diese Zitate rufen nun die Junge Union und den RCDS auf den Plan. „Wir als RCDS Kiel und Junge Union Kiel kritisieren ausdrücklich, dass vom Asta als öffentlichkeitswirksame Institution unserer Universität die Bereitschaft zu Straftaten angedeutet wird“, sagt der RCDS-Gruppenvorsitzende Maximilian Hoffmeister in einer gemeinsamen Stellungnahme mit der JU. Dass die angespannten Wohnungssituation in Kiel behoben werden muss und mehr bezahlbare Unterkünfte für Studierende benötigt werden, ist JU und RCDS bewusst. Maximilian Hoffmeister sieht die Stadt in der Verantwortung, Grundstücke in Universitätsnähe zur Verfügung zu stellen und entsprechend bebauen zu lassen.

„An der aktuellen Notlage muss sich dringend etwas ändern. Wir unterstützen dazu gemeinsame, hochschulgruppenübergreifende Aktionen wie Demonstrationen, ein geschlossenes Auftreten gegenüber der aktuellen Stadtverwaltung als Interessenvertretung aller Studierenden in Kiel sowie gezielte Veranstaltungen im Kommunalwahlkampf, um das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.“

Illegale Methoden, um neuen Wohnraum zu erschließen, seien jedoch nicht tolerierbar, so JU und RCDS. „Neben all diesen politischen Zielen und Maßnahmen lehnen wir Gewalt, kriminelle Handlungen oder Radikalisierung durch politische Institutionen klar und entschlossen ab“, sagt die JU-Kreisvorsitzende Antonia Grage.

Wohnungsmarkt in Kiel: Knapper Wohnraum, hohe Mieten

Der Wohnungsmarkt in Kiel ist angespannter denn je. Es fehlen nicht nur Unterkünfte, der zur Verfügung stehende Raum wird auch immer teurer. 380 Euro kostet ein Zimmer in einer Kieler Wohngemeinschaft laut einer Studie vom Moses-Mendelssohn-Institut und der Online-Plattform "wg-gesucht.de" im Durchschnitt. Im Vergleich zum Vorjahr (345 Euro) ist das mit rund zehn Prozent der höchste Mietanstieg seit zehn Jahren.

Bei der Suche nach einer Unterkunft darf die Lage zweitrangig sein, die Bleibe muss nicht in unmittelbarer Uni-Nähe sein. Diesen Tipp gab bereits CAU-Präsidentin Simone Fulda vor dem Semesterstart für Studierende, die neu in die Stadt kommen und eine Wohnung brauchen. Die Kieler JU-Kreisvorsitzende Antonia Grage argumentiert ähnlich. Allerdings müssen die Erreichbarkeit der Hochschule gewährleistet sein, wenn Studierende einen längeren Anfahrtsweg haben. "Ein wichtiger Bestandteil der Lösung ist die Schaffung schneller und unkomplizierter ÖPNV-Verbindungen mit Bus und Fähre aus günstigeren Wohngegenden, die studentisches Wohnpotenzial bieten, hin zur Universität."

Wohnungsbesetzungen in Kiel: Eine Historie

Sollte zum letzten Mittel gegriffen werden und leerstehende Wohnungen in Kiel besetzt werden, erinnert das an den Dezember 1980. Damals besetzten rund 50 Auszubildende, Schüler, Studenten und arbeitslose Jugendliche zwei leerstehende Wohnungen am Sophienblatt, um gegen den Abriss eines Wohnblocks zu protestieren, der dem heutigen Einkaufszentrum Sophienhof weichen mussten. Im Januar 2020 hat die "Aktionsgruppe Andy" ein leerstehendes Haus im Andersenweg in Friedrichsort besetzt, das der Immobilienfirma Vonovia gehörte.