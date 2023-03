﻿Obdachlosigkeit in Kiel: Luisa lebt seit zwei Jahren in Notunterkunft

Die Wohnungsnot für Frauen in Kiel spitzt sich zu: Rund 200 alleinstehende Frauen gelten in der Landeshauptstadt offiziell als wohnungslos. Als Zwischenlösung bringt sie die Stadtmission in Notunterkünften, Hotels und Pensionen für Handwerker unter. Ein Mietvertrag bleibt dennoch meist in weiter Ferne.

Eine Folge der Wohnungsnot in Kiel: In der Kommunalen Notunterkunft für Frauen leben viele Bewohnerinnen mehrere Jahre.

Kiel. Graue nummerierte Metalltüren reihen sich in dem langen Flur aneinander. Hinter jeder dieser Containertüren verbirgt sich ein zwölf Quadratmeter großer Raum mit Bett, Schreibtisch und Stuhl. Für viel mehr ist hier kein Platz. Vereinzelt stehen Blumen, Deko-Artikel oder kleine Tische vor den Zimmern der Kommunalen Frauennotunterkunft in der Kieler Arkonastraße. Obdachlose Frauen sollen hier für einen kurzen Zeitraum ein Dach über dem Kopf bekommen – bis sie ein eigenes Zuhause finden. Doch die Notunterkunft wird für manche zur Dauerlösung.

Seit rund vier Jahren ist Luisa (Name geändert) wohnungslos, zwei Jahre davon verbrachte sie bereits in der Notunterkunft für Frauen. Pro Nacht kostet ihr Zimmer dort 20,63 Euro, die Kosten übernimmt das Sozialamt. In der Gemeinschaftsunterkunft leben 28 Frauen zwischen 20 und 60 Jahren, jede hat eine ganz eigene, meist bedrückende Biografie hinter sich. „Oftmals ist die Obdachlosigkeit ein Symptom von vielen Schicksalsschlägen“, sagt Iris Petit, Leiterin der Wohnungsnotfallhilfe. Das können Drogenabhängigkeiten sein, psychische Erkrankungen, familiäre Probleme oder auch Schulden.

Obdachlosigkeit nach Gewalt und Drogen: Luisa hat eine schwere Vergangenheit

Auch Luisa hat in ihrem Leben viel Leid erlebt. Sie wächst in einem gewalttätigen Elternhaus auf, Handgreiflichkeiten gehören dort zum Alltag. Während ihrer Schulzeit greift die Kielerin mit den braunen Haaren das erste Mal zu harten Drogen. Um ihrem familiären Umfeld zu entkommen, zieht sie zu Beginn ihrer Ausbildung aus. Zu dem Zeitpunkt ist sie jedoch schon heroinsüchtig. Täglich gibt sie rund 60 Euro für Drogen aus.

„Dieses Leben ging eine Zeit gut, aber dann habe ich meinen Job und die Wohnung verloren“, erzählt die 22-Jährige und dreht dabei an ihrem schwarzen Armband. Rund eineinhalb Jahre schlägt sich Luisa auf der Straße durch. Doch das sei für Frauen sehr gefährlich. „Ich wurde bespuckt und beklaut. Nachts hatte ich große Angst und konnte kein Auge zumachen.“

Obdachlosigkeit in Kiel: 200 Frauen sind wohnungslos

In Kiel gibt es laut der Stadtmission zurzeit rund 200 alleinstehende, wohnungslose Frauen. Die Zahl habe sich in den vergangenen zehn Jahren vervielfacht. Pandemie, Krieg und Lebenshaltungskosten hätten die Situation der Frauen verschlimmert. Zusätzlich geht die Stadtmission von einer hohen Dunkelziffer aus. „Es gibt auch viele Frauen, die bei Freunden oder Bekannten unterkommen“, berichtet Iris Petit.

Rechtlich sind die Kommunen dazu verpflichtet, jede Person unterzubringen, die sich wohnungslos meldet. Bei den Frauen in Kiel übernimmt diese Verteilung die Frauenberatungsstelle der Stadtmission in der Damperhofstraße. Da die Kapazität der Notunterkunft begrenzt ist, wird der Großteil dieser Frauen in Pensionen für Handwerker oder Hotels untergebracht. „Wenn wir nicht so viele obdachlose Frauen hätten, würde jede von ihnen in die Notunterkunft kommen“, so die Leiterin der Wohnungsnotfallhilfe.

Wohnungsnot in Kiel groß: Luisa erhält viele Absagen

Luisa ist vor zwei Jahren von einer Sozialarbeiterin an die Frauenberatungsstelle der Stadtmission verwiesen worden, direkt nach einem Entzug. Seitdem lebt sie in der Notunterkunft – obwohl es nur eine kurze Übergangslösung sein sollte. „Ich war in der Zwischenzeit bei so vielen Wohnungsbesichtigungen, aber habe jedes Mal eine Absage bekommen.“ Jede Absage ist für Luisa aufs Neue ein herber Rückschlag.

Doch so wie ihr geht es vielen wohnungslosen Frauen. „Leider ist der Wohnraum in Kiel begrenzt, sodass sich die Vermieter aussuchen können, wem sie die Wohnung überlassen“, sagt Regina Wriedt, Leiterin der Frauenberatungsstelle. In den Beratungsgesprächen mit den wohnungslosen Frauen bekommt sie mit, wie schwierig es ist, wieder eine eigene Wohnung zu finden. Wenn sich ein Vermieter zwischen mehreren Bewerbern und Bewerberinnen entscheiden kann, falle die Wahl nur selten auf eine bisher wohnungslose Frau.

Kommunale Frauennotunterkunft in Kiel: Der Alltag ist schwierig

Dabei sehnt sich Luisa so sehr nach einer eigenen Wohnung. „Natürlich bin ich sehr dankbar für mein Zimmer hier“, sagt die 22-Jährige. „Trotzdem kann es niemals ein eigenes Zuhause ersetzen.“ Der Container sei kein Ort, an dem sie sich wohl und sicher fühle. Je länger sie dort lebe, desto bewusster würden ihr die Probleme im Alltag auffallen. „Häufig sind Toiletten und Küchen sehr verdreckt, sodass ich sie ungern benutze.“ Zu Beginn habe sie darüber noch hinweggeschaut, weil sie dachte, sie wohne nur für einen kurzen Zeitraum dort.

Auch das Zusammenleben mit den 27 anderen Frauen fällt Luisa nicht leicht. In manchen Nächten könne sie nicht schlafen, weil andere Bewohnerinnen randalierten. „Dann hämmern sie gegen die Türen oder schreien ganz laut.“ In solchen Notfällen können die Frauen eine zuständige Security-Firma rufen. Deren Mitarbeitenden versuchen dann, die Situation zu beruhigen – das klappt nicht immer. Ein sozialpädagogisches Angebot gibt es bisher nicht vor Ort. „Das gehört leider nicht zu den klassischen Aufgaben einer Notunterkunft“, sagt Iris Petit. Von 9 bis 15 Uhr ist die Notunterkunft unter der Woche mit Sozialdienstassistenten besetzt, die bei den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten unterstützen. Am Wochenende ist keine Betreuung gewährleistet.

Zu viele wohnungslose Frauen: Tagestreff der Beratungsstelle Kiel überlastet

Tagsüber versucht Luisa, ihren zwölf Quadratmetern zu entkommen und ist deshalb viel unterwegs: Sie geht spazieren, besucht Freunde und nimmt an der Substitutionstherapie teil. Dank ihrer Ersatzmedikamente konsumiert sie kein Heroin mehr. Einmal pro Woche führt die 22-Jährige ein Gespräch mit einer Pädagogin der Frauenberatungsstelle. Gemeinsam versuchen sie, über Luisas weiteren Weg und mögliche Perspektiven zu sprechen.

In der Frauenberatungsstelle gibt es auch einen Tagestreff für die wohnungslosen Frauen. Zum Angebot gehören Aktionen wie gemeinsames Kochen, die Betroffenen können auch Computer, Waschmaschine oder Küche nutzen. Aber: Der Tagestreff schließt schon um 12 Uhr – weil Personal fehlt. „Seit Corona ist der Bedarf bei den Frauen so stark gestiegen, dass wir nicht mehr hinterherkommen“, berichtet Regina Wriedt.

Für Luisa aber gibt es jetzt einen Lichtblick: Ab April kann sie befristetet für ungefähr ein Jahr in eine Mietwohnung ziehen. Sie hofft, dass dadurch ihre Chancen auf eine dauerhafte Bleibe steigen, weil sie nicht mehr als wohnungslose Frau abgestempelt wird. „Und ich freue mich unglaublich auf ein eigenes Badezimmer“, sagt sie. Ihre grünen Augen strahlen.