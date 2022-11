﻿Wohnungsnot für Studierende in Kiel: Asta verlangt Taten

Eine der größten Herausforderungen für Studierende in Kiel und Schleswig-Holstein ist die Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Beim Hochschulempfang von Stadt und Studentenwerk wurde über das Problem diskutiert. Land und Stadt äußerten Absichtserklärungen, konnten aber keine konkreten Lösungen präsentieren – zum Unmut des Asta der CAU.

Kiel. Bafög-Anträge bearbeiten, Wohnraum zur Verfügung stellen, psychosoziale Beratung anbieten, für bezahlbares Essen in der Mensa sorgen: Das Studentenwerk Schleswig-Holstein (StwSH) setzt sich für die Belange von rund 59.000 Studierenden im ganzen Land ein – und das seit 1921. Auf den 100. Geburtstag wurde mit einem Jahr Verspätung bei einem gemeinsamen Hochschulempfang mit der Stadt Kiel im Rathaus angestoßen. Doch bei dem besonderen Jubiläum wurde nicht nur gefeiert. Vielmehr standen die Probleme, mit denen Studierende aktuell konfrontiert sind, im Vordergrund: Wohnungsnot, steigende Energie- und Lebensmittelpreise, Corona.

Im Zentrum der Veranstaltung stand eine Podiumsdiskussion, in der die Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wurden. Dass Lösungen gefunden werden müssen, darin waren alle Teilnehmer sich einig – nur die Frage nach dem „Wie“ konnte nicht geklärt werden.

Studentenwerk: Anträge auf finanzielle Hilfe steigen

„Wir sind dein Rückenwind“ – mit diesem Slogan wirbt das Studentenwerk SH für seine Angebote. „Der Gegenwind für Studierenden ist bei Stufe 12“, sagt Susann Schrader, Geschäftsführerin des StwSH, angelehnt an das Motto und die derzeitige schwierige Situation. „Der Ansturm auf die Beratungen und die Unterstützungsangebote ist so groß wie nie.“ Während der Corona-Pandemie wurden laut Schrader 12.600 Anträge alleine für finanzielle Hilfen gestellt. Die Bedenken sind hoch, dass Studierende während der Energiekrise in eine noch schwierigere wirtschaftliche Lage rutschen könnten.

Doch nicht nur aus finanzieller Sicht weht den Studierenden ein starker Wind ins Gesicht. Eines der größten Probleme die Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Alleine in Kiel besteht ein Bedarf an 750 Wohneinheiten für Studierende, sagt Prof. Malte Braack, Vorstandsvorsitzender des Studentenwerks SH. Das Problem: „Für den Bau weiterer Wohnheime brauchen wir neue Flächen.“ Und diese Grundstücke müssten nicht nur vom Land zur Verfügung gestellt werden, sondern auch von der Stadt Kiel, fordert Susann Schrader.

Neue Studentenwohnheime: Keine Zusage von der Stadt Kiel

Eine klare Zusage, von Seiten der Stadt Bauland für Studentenwohnungen bereitzustellen, gibt es von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nicht. Stattdessen verweist er auf private Investoren. "Jede andere Wohnung, die in Kiel gebaut wird, hilft auch den Studierenden." Dass aber mehr Wohnraum nötig ist, sieht der OB ein, ohne konkret zu werden. "Wir sind gemeinsam in der Verantwortung und müssen mehr machen."

Der Staatssekretär im Wissenschaftsministerium Schleswig-Holstein, Guido Wendt, beruft sich beim Kampf gegen die Wohnungsnot auf den Koalitionsvertrag, der vorsieht, dass 650 neue Wohnheimplätze gebaut werden sollen. "Diese Zahl stand auch schon im Koalitionsvertrag der letzten Regierung, umgesetzt wurden aber nur 270", kritisieren die Asta-Vorsitzenden der CAU, Stella Thomsen und Max Härtel. "Schon beim vorletzten Hochschulempfang ging es darum, dass beim Wohnraum zu wenig gemacht wird, das Thema ist bekannt." Der Asta-Vorstand richtete daher einen eindringlichen Appell an Stadt und Land: "Es ist schön, dass gesagt wird, dass es Wege gibt, jetzt etwas zu machen. Aber machen Sie doch bitte auch etwas."