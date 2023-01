Während sich aus der Kieler Innenstadt zuletzt einige Geschäfte zurückgezogen haben, hat Britta Janzen sich für ihre dritte Filiale von „Wolle & Wunder“ den Sophienhof ausgesucht. Die Inhaberin erzählt, was sie sich von der Citylage verspricht – und warum Stricken einen Boom erlebt.

Kiel. Entgegen dem Schließungstrend im Einzelhandel hat Britta Janzen in der Innenstadt gerade ihr drittes Geschäft eröffnet. Seit Kurzem ist „Wolle & Wunder“ im Sophienhof in Kiel zu finden. „Ich konnte in einen laufenden Mietvertrag einsteigen, um den Standort auszuprobieren. Das war eine Chance, die ich mir nicht entgehen lassen konnte“, sagt Janzen. In dem Ladenlokal war vorher Picksport beheimatet, dessen Geschäftsführer schon an anderer Stelle ihr Vermieter ist.