﻿Wunschbild aus Kreide: So stellen sich Kieler eine lebenswerte Stadt vor

„Cap San Diego“ macht im Kreishafen Rendsburg fest

Das Hamburger Traditionsschiff „Cap San Diego“ hat am Freitagabend im Kreishafen Rendsburg festgemacht. In den kommenden Tagen ist die Besichtigung des größten fahrtüchtigen Museumsfrachters in Kiel möglich – und anschließend die Mitfahrt auf der Rückreise durch den Nord-Ostsee-Kanal.