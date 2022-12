Erneut ist die mittlerweile traditionelle Wunschstern-Aktion der Volksbank Kiel und dem Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut mit einem Erfolg geendet: Hunderte Wünsche benachteiligter Kinder wurden erfüllt. Zudem legte die Volksbank eine hohe Spende obendrauf.

Kiel. Ein Jubiläum, eine hohe Spende und Hunderte Geschenke: Für die Kieler Volksbank gibt es in diesen Tagen allen Grund zur Freude. Zusammen mit dem Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut ist es mit der jährlichen Wunschstern-Aktion erneut gelungen, dass 700 benachteiligte Kinder an Weihnachten ein liebevoll verpacktes Geschenk auspacken können. Mitarbeiter, Kunden und Mitglieder der Volksbank haben sich an der Aktion beteiligt und Wünsche erfüllt. Die Kosten für die Geschenke, die letztlich keinen Wunscherfüller gefunden haben, hat das Unternehmen übernommen.