﻿Licht und Schatten auf dem Arbeitsmarkt in Kiel

Etwas weniger als im Oktober, aber viel mehr als vor einem Jahr: Die jüngsten Arbeitsmarktdaten für Kiel kann man so oder so lesen. Die Agentur für Arbeit analysiert unverdrossen, der Arbeitsmarkt in Kiel sei robust und stabil. Die Einzelheiten.

Kiel. Licht und Schatten am Kieler Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitssuchenden in der Landeshauptstadt ist im November 2022 gegenüber dem Vormonat leicht gesunken, aber gegenüber dem November 2021 deutlich gestiegen. Das teilt die Arbeitsagentur Nord mit. Sie nennt den Arbeitsmarkt in Kiel „insgesamt robust“.

Die Agentur registriert für den November 2022 insgesamt 10.177 arbeitslose Menschen in Kiel – 513 mehr als noch vor Jahresfrist. Das ergibt eine Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent – gegenüber 7,0 Prozent im November 2021. Etwas freundlicher fällt der Vergleich zum Oktober 2022 aus. Da hatte die Zahl der Beschäftigungslosen noch 10.438 betragen, 261 mehr als im November. Die Quote lag bei 7,5 Prozent.

Bedrückend ist eine weitere Zahl. 77,4 Prozent aller Arbeitslosen in Kiel gehören „zum Kundenkreis des Jobcenters“, so der Sprachgebrauch der Arbeitsagentur. Im Klartext: 7881 der 10.177 arbeitssuchenden Menschen in Kiel sind langzeitarbeitslos und in die Grundsicherung gefallen.

„Arbeitsmarkt in Kiel ist stabil“

„Die im Jahresverlauf übliche Herbstbelebung auf dem Kieler Arbeitsmarkt wirkt im November noch nach“, analysiert Hans-Martin Rump unverdrossen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit in Kiel empfindet es nach eigenen Angaben „als ausgesprochen positiv, dass trotz vieler Einflussfaktoren wie die Energiefrage und die Liefer- und Rohstoffengpässe der Trend sinkender Arbeitslosenzahlen erhalten bleibt“. Rump fügt immerhin hinzu: „Wenn auch in leicht abgeschwächter Form.“ Die Entwicklung zeige, „dass der Arbeitsmarkt in der Landeshauptstadt Kiel stabil ist“.

Hans-Martin Rump, Chef der Arbeitsagentur Kiel © Quelle: Frank Peter

Daran ändere auch dies nichts, so Rump: „In der langfristigen Betrachtung des Arbeitsmarktes haben wir es auch weiter mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr zu tun.“ Das lasse sich leicht erklären, sagt Rump: „Diese Entwicklung wird nach wie vor vorrangig von der Zahl der Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, die arbeitslos im Sinne der Statistik sind, beeinflusst.“

Deren Zahl sei zwar gegenüber dem Oktober um 58 gesunken. Schaue man jedoch auf den Vorjahreswert, als lediglich 39 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Arbeitslosenstatistik registriert waren, werde deutlich, dass aktuell 677 Menschen mehr mit Vermittlungs- und Gelddienstleistungen des Jobcenters Kiel betreut werden als vor einem Jahr. Der Gesamtanstieg der Arbeitslosigkeit binnen eines Jahres betrage aber „nur“ 513. Rump: „Der Arbeitsmarkt kompensiert damit einen Teil des deutlichen Zuwachses bei arbeitslosen Menschen mit ausländischer Herkunft.“ Das sei „ein klares Signal für einen unverändert robusten Arbeitsmarkt in Kiel“.

Im Winter steigt die Arbeitslosigkeit in Kiel saisontypisch

Für die klassischen Wintermonate Dezember, Januar und Februar rechnet der Agenturchef mit einem saisontypischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wie hoch er ausfallen wird, hänge wiederum von der Robustheit des Kieler Arbeitsmarktes ab. Rump: „Wenn ich mir anschaue, wie es den meisten Kieler Betrieben gelungen ist, die Corona-Krise zu meistern, und hinzunehme, dass die Demografie eine immer größere Bedeutung gewinnen wird, sehe ich den Arbeitsmarkt in Kiel gut gerüstet.“

Zur aktuellen Personalnachfrage sagt Rump: „Man merkt, dass wir uns auf der Zielgeraden Richtung Jahresende bewegen.“ Viele Betriebe hätten sich in den vergangenen Monaten mit Personal versorgt. „Die Nachfrage lässt dann spürbar nach.“ Die Zahl der aktuell gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Stellen betrage 582. Der Schwerpunkt der Stellenmeldungen in Kiel liege auf der öffentlichen Verwaltung, den wirtschaftlichen Dienstleistungen, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie dem Handel.