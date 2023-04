﻿Zahlreiche Demonstrationen am Wochenende in Kiel

Kiel. Der 1. Mai ist ein Tag für Demonstrationen. In Kiel steht am Montag deshalb auch die traditionelle Maikundgebung des Gewerkschaftsbundes an. Vorher sind in Kiel aber noch eine ganze Reihe anderer Demonstrationen geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits am Sonnabend sind Aktionen und Umzüge in der Innenstadt. Eine Gruppe aus dem Umfeld der „Gelbwesten“ will von 15 bis 17 Uhr gegen die Politik demonstrieren. Los geht es vom Exerzierplatz. Unter dem Motto „Diese Politik führt uns alle in die Armut“ wollen die Teilnehmer gegen die aktuelle Bundespolitik demonstrieren.

Um 16 Uhr hat der SSW auf dem Exerzierplatz zu einer Demonstration aufgerufen. Die Partei der dänischen Minderheit ist gegen die Verkleinerung der Fraktionsgröße in Gemeindevertretungen. „Wir lassen uns unsere Stimme nicht verbieten!“, so lautet der Slogan, mit dem gegen die geplante Änderung des Kommunalrechts im Landtag demonstriert werden soll. Mit dabei ist der SSW-Landesvorsitzende Christian Dirschauer.

Ocean Parade in der Fußgängerzone

Von 15 bis 18 Uhr ist in der Holstenstraße außerdem die „Ocean Parade“ zum Schutz der Meere unterwegs. Los geht’s um 15 Uhr mit etwa 200 Personen vor dem Welcome Center am Stresemannplatz. Danach geht es bis zum Alten Markt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntag startet dann um 17.30 Uhr das Bündnis „Preise runter, die Reichen zur Kasse“ mit einer Demonstration im Stadtteil Gaarden am Vinetaplatz . Verschiedener Gruppen wollen dann für mehr soziale Gerechtigkeit und bezahlbare Mieten demonstrieren.

Am Montag ab 9.30 Uhr versammeln sich dann die Teilnehmer der Demo zum Maifeiertag vor dem Gewerkschaftshaus in der Legienstraße. Dort wird um 10 Uhr der Regionalgeschäftsführer und Vorsitzende der DGB Kiel-Region, Frank Hornschu, sprechen. Um 10.10 Uhr beginnt dann ein Demozug durch die Innenstadt Richtung Rathausplatz.

Lesen Sie auch

Dort erfolgt um 11 Uhr eine Kundgebung mit verschiedenen Aktionen. Die traditionelle Mai-Rede hält Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste.