Patientenmangel in der Zahnmedizin: Los entscheidet über Examens-Teilnahme

Kiel. Zahnmedizin-Studierende an der Christian-Albrechts-Universität leiden unter Patientenmangel. Um im Studium Praxiserfahrung zu sammeln und ihr Examen zu absolvieren, sind die Studierenden auf Patientinnen und Patienten angewiesen, die sich an der Zahnklinik am Universitätskrankenhaus von den angehenden Ärztinnen und Ärzten behandeln lassen. Doch es gibt zu wenige Freiwillige. Dies führt dazu, dass das Los entscheidet, ob Studierende am Examen teilnehmen können.

Die neueste Technik, viel Tageslicht – die Behandlungsräume in der Zahnklinik am UKSH sind moderner und einladender als die meisten Zahnarztpraxen von niedergelassenen Ärzten. Doch die Stühle im ersten Stock von Haus B an der Arnold-Heller-Straße bleiben zu häufig leer. Es fehlt an Patientinnen und Patienten, an denen die angehenden Zahnärzte praktizieren können.

Studium der Zahnmedizin mit hohem Praxis-Bezug

„Wir brauchen dringend Patientinnen und Patienten“, sagen Marie Panten und Annika Becker. Die beiden Zahnmedizin-Studentinnen sind Sprecherinnen des 9. und 10. Semesters. „Wenn wir nicht behandeln können, fehlt uns die Praxis, und unser Studium verzögert sich.“

Das Studium der Zahnmedizin ist sehr auf die Praxis ausgerichtet. In den ersten vier Semestern werden vor allem theoretisches Wissen sowie Grundlagen der Zahnmedizin vermittelt. Danach üben die Studierenden zwei Semester die wichtigsten klinischen Behandlungsschritte an Plastikköpfen und -zähnen, bevor dann in den restlichen vier Semestern geeignete Patienten behandelt werden.

Examensprüfung: Nur für zwei Drittel der Studierenden gibt es Patienten

„Wir sollen das Handwerk komplett lernen, sodass wir nach dem Studium direkt in die Praxis können“, sagt Marie Panten. Anders als im Humanmedizin-Studium müssen die jungen Zahnärzte nach dem Studium nicht noch eine bestimmte Fachrichtung wählen, sondern werden schon an der Uni in allen wesentlichen Themengebieten ausgebildet. Eine weitere Spezialisierung in einem bestimmten zahnmedizinischen Fachgebiet ist nach abgeschlossenem Studium möglich und wird inzwischen auch in der Zahnmedizin häufig vorgenommen.

Doch das Ziel, perfekt vorbereitet aus dem Studium in die Zahnarzt-Praxis zu gehen, hat seine Tücken. Da die Patienten fehlen, verzögert sich mit Pech der Abschluss. Zwischen 30 und 40 Studierende machen pro Semester ihr Examen. Doch nur für etwa zwei Drittel gibt es einen Patienten, an dem die Studierenden während des Examens die geforderte Prüfungsleistung erbringen können. Welche Studierenden das Examen ablegen kann, wird ausgelost. Wer leer ausgeht, muss mindestens ein Semester warten, um die Prüfung zu absolvieren.

Patientenmangel im Zahnmedizin-Studium: Dummies ersetzen keine echten Menschen

Gesucht werden insbesondere Patientinnen und Patienten im Fachgebiet Prothetik – Zahnersatz, Prothesen, Brücken, Implantate. Die Schwierigkeit: Es muss sich um echte Fälle handeln. „Wir können viel an Dummies üben, aber das ersetzt nicht die echten Patienten“, sagt Jonas Sander, der beim Losen Glück hatte und in diesem Sommer sein Examen macht. In anderen Bereichen können sich die Studierenden gegenseitig behandeln, etwa bei Zahnreinigungen, Füllungen oder wenn es um routinemäßige Kontrolluntersuchungen geht. In der Prothetik hingegen ist das nicht möglich. Schließlich können nicht ohne Grund Zähne gezogen und durch Brücken oder Implantate ersetzt werden.

Die Behandlungen von den Zahnmedizin-Studierenden finden unter Aufsicht statt. Zahnärzte aus der Klinik begleiten die Arbeiten, die wichtigen Schritt schaut sich ein Oberarzt an. Die Krankenkasse übernimmt wie in jeder Praxis die üblichen Behandlungskosten, zudem reduziert sich das zahnärztliche Honorar. „Wir brauchen für die Behandlung vielleicht anfangs länger, dafür können wir uns aber auch mehr Zeit nehmen und qualitativ hochwertig und präzise arbeiten“, wirbt Annika Becker für einen Besuch in der Zahnklinik.

Patientenmangel führt zum Mangel an Zahnärzten

Der Patientenmangel sorgt nicht nur für eine Verzögerung des Studiums, er gefährdet auch die Versorgungslage in Schleswig-Holstein. „Da die Zahnklinik in Kiel die einzige Ausbildungsstätte für Zahnärzte in Schleswig-Holstein ist, führt eine reduzierte Anzahl von Absolventen natürlich auch zu einem Mangel an Zahnärzten in Schleswig-Holstein“, sagt Prof. Matthias Kern, Direktor der Klinik für Zahnärztliche Prothetik, Propädeutik und Werkstoffkunde am UKSH. „Dieser Mangel wird in den nächsten Jahren, wenn die Generation der Babyboomer in Ruhestand geht, eklatant zutage treten.“

Wer sich von Studierenden behandeln lassen und einen Termin ausmachen möchte, kann sich direkt in der Zahnklinik melden unter Tel. 0431/500-26450. Weitere Informationen gibt es unter www.uksh.de/prothetik-kiel

