﻿So verzauberte Magier Hans Klok sein Publikum in der Wunderino-Arena in Kiel

Kiel. Einen Abend voller magischer Momente zauberte Illusionist Hans Klok am Freitag in der Wunderino-Arena Kiel. Schwebende Tische, fliegende Karten und verschwundene Assistentinnen ließen so manchen Gast im Publikum staunen. Hans Klok tourt gerade mit seinem 40-köpfigen Team durch Deutschland – und zieht seine Show „Live from Las Vegas“ aus dem Hut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit vier Jahrzehnten verblüfft Hans Klok sein Publikum mit unglaublichen Tricks. Dabei gilt er als „schnellster Magier der Welt“. In Kiel konnte man erfahren, warum: Nicht nur folgt Trick auf Trick in seiner Show – auch das Tempo innerhalb der Tricks selbst ist verblüffend. Gerade noch befindet sich seine Assistentin in einem Plastiksack in einer Kiste, da schwingt der Magier ein Tuch, und die beiden haben die Positionen gewechselt. Da ist nach der Pointe eines Tricks schon häufiger mal ein lautes „Hä?!“ aus dem Publikum zu hören.

Magier Hans Klok in der Wunderino-Arena Kiel: Publikum lacht über charmante Scherze

Dabei setzt Hans Klok das ein oder andere Mal auch auf Altbewährtes wie Kartentricks – und zeigt dabei seine Fingerfertigkeit. Seine Show wirkt körperlich anstrengend – das aber scheint den Magier überhaupt nicht zu stören. Der 54-Jährige wirkt fit und sportlich, trägt seine Assistentinnen auch mal über die Bühne und wirft schwere Gegenstände gekonnt und scheinbar mühelos seinem Team in die Arme. Auch Spaß fehlt nicht bei Hans Kloks Auftritt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Häufig erwähnt er nebenbei, dass er sich nicht nur als Illusionist sieht, sondern auch als Entertainer. „Sie glauben mir nicht, und Sie liegen richtig. Am Ende bin ich nur ein Betrüger und Sie bezahlen auch noch dafür – vielleicht sollte ich Politiker werden“, scherzt Klok. Dem Publikum gefällt es, das kann man dem lauten Lachen entnehmen.

Zwischendurch gibt es in der Kieler Wunderino-Arena auch immer mal wieder etwas Zaubergeschichte. Nicht nur über seinen Weg zur Magie spricht Hans Klok, sondern auch über andere Künstler wie Siegfried und Roy, Houdini oder Blackstone Jr., die ihn inspiriert haben.

Bei Klok fing alles mit einem Zauberkasten an, den ihm sein Großvater zum zehnten Geburtstag schenkte. Er übte und übte – und gewann mit 14 Jahren seinen ersten Preis. Ab da ging es für den Zauberer aus den Niederlanden vorwärts. Er schaffte es bis zu seiner eigenen Show in Las Vegas, wo er unter anderem mit Pamela Anderson auf der Bühne stand.

Stargäste wie Dann Stevens stehen auch bei Hans Kloks Show in Kiel auf der Bühne

Für zauberhafte Vielfalt in der Kieler Wunderino-Arena hat Hans Klok weitere Bühnenkünstler mitgebracht. Michaël Betrian jongliert mit vier Diabolos gleichzeitig, The Great Kevinski überzeugt das Publikum mit seinem Humor, und Magier Dann Stevens zeigt, was man alles mit nur einem Seil zaubern kann.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hans Klok ist ein alter Hase im Magier-Showgeschäft. Seine Tricks bringen die Menschen nach wie vor zum Staunen. „Es gibt zwei Sorten von Publikum. Die einen, die nur staunen – und die anderen, die wissen wollen, wie es funktioniert“, sagt der Illusionist. In Kiel konnte er beide Sorten von sich überzeugen. Ausverkauft war die Show allerdings nicht – knapp 1000 Karten waren verkauft worden.

KN