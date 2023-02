Die TV-Serie „Der Schwarm“ (ZDF) spielt an zahlreichen Orten auf der ganzen Welt – auch Kiel war ein Drehort. Wie schon im Buch von Frank Schätzing ist das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung zentraler Ort des Geschehens in „Der Schwarm“. Aber wie authentisch ist die Kieler TV-Location?

Kiel. In „Der Schwarm“ kämpft die Menschheit gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz aus der Tiefsee. Und mitten im Geschehen: Kiel. Mit großem Aufwand und einer Rekordsumme von 40 Millionen Euro hat das ZDF die Serie „Der Schwarm“ nach dem Thriller von Frank Schätzing in acht Teilen verfilmt. Das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel ist einer der weltweiten Schauplätze in der neuen ZDF-Thriller-Serie „Der Schwarm“ und hat eine Reihe von wissenschaftliche Filmrequisiten geliefert.