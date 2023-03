Am kommenden Sonntag werden die Uhren in Deutschland eine Stunde vorgestellt. Die Sommerzeit beginnt. Doch welche Folgen hat das für den Busverkehr in Kiel? Vor allem Nachtschwärmer sollten das wissen.

Eine Stunde vor: Diese Fahrzeiten gelten in Kiels Bussen am Sonntag

Kiel. Die mitteleuropäische Winterzeit (MESZ) endet am kommenden Sonntag – am 26. März werden die Uhren deshalb von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Doch was sich vor allem Nachtschwärmer fragen werden: Welche Auswirkungen hat das auf den Busverkehr in Kiel?

Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) klärt auf: Die Zeiten zwischen 2 Uhr und 2.59 Uhr entfallen. Alle Abfahrten bis 2 Uhr und nach 3 Uhr finden laut KVG-Sprecherin Andrea Kobarg wie gewohnt statt.