„Zero Waste Picknick“ auf der Holtenauer in Kiel: Weniger Besucher als erhofft

Kiel. Es hätten etwas mehr Besucher sein können, doch war kam, bereute es nicht: Das „Zero Waste Picknick“ auf der Holtenauer Straße in Kiel lockte nicht so viele Menschen an, wie erhofft. Die Atmosphäre unter den Teilnehmenden war dennoch gut. Die Idee, gemeinsam zu essen und dabei möglichst keinen Abfall zu erzeugen, wurde positiv aufgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemüse aus dem Garten und Lebensmitteln, die über Foodsharing gerettet worden sind, befinden sich im Picknick-Korb von Rasmus Dohnke, Sona Ghadimi und Eike Kuhlemann. Auf dem Tisch, der mitten auf der Holtenauer Straße steht, hat die Gruppe eine Quiche, Obstsalat und Rohkost ausgebreitet. Alle Speisen sind in wiederverwendbaren Boxen eingepackt – so wie es die Initiatoren des „Zero Waste Picknick“ vorsehen. „Es ist eine coole Aktion und schön, dass hier auf der Holtenauer Straße etwas los ist.“

„Zero Waste Picknick“ 2023: Holtenauer Straße in Kiel gesperrt

Mit der Veranstaltung wollen der Verein „Die Holtenauer“ und das Umweltschutzamt der Stadt Kiel sowohl für Abfallvermeidung werben als auch das Geschäftsleben an der Holtenauer Straße beleben. Dafür wurden rund 400 Bierzeltgarnituren aufgestellt. Die Straße war für den Verkehr zwischen Lehmberg und Waitzstraße gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige der Tische blieben jedoch leer. „Das heiße Wetter macht uns leider einen Strich durch die Rechnung“, bedauert Marten Freund, Vorsitzender des Gewerbevereins „Die Holtenauer“.

Wunsch von Besuchern: Mehr Veranstaltungen auf der Holtenauer

„Die Idee ist richtig gut. Es ist schade, dass nicht so viel los ist“, finden auch Katharina Runge, Marc Peiser, Garret Bockmann, Silja Tüxen, Sophie Härtel und Max Degenhardt. Die Gruppe hat unter anderem einen selbstgemachten Curry-Dattel-Dip sowie Blätterteig-Taschen mit Lachs und Nudelsalat mitgebracht. Ihr Fazit zum Picknick: „Es kann gerne ausgebaut werden. Es wäre schön, wenn es noch mehr Veranstaltungen auf der Holtenauer Straße geben würde.“

Eröffnet wurde das Picknick von Stadtpräsidentin Bettina Aust. „Ich freue mich, eine fast vergessene Kieler Tradition im Zeichen der Nachhaltigkeit zu feiern.“ Damit bezog sie sich auf den Umwelttag, der zwischen 1994 und 2008 auf der Holtenauer Straße gefeiert wurde.

Lesen Sie auch

Im Fokus stand nicht nur das Picknick. Rund um die Event-Fläche an der Holtenauer Straße waren Info-Stände rund um das Thema Abfallvermeidung aufgestellt. Auch für Kinder gab es mehrere Spielangebote. Live-Musik gab es von der Band „Livingroom“.

KN