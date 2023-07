﻿Grün-Rot in Kiel verfehlt Verhandlungsziel

Kostenfrei bis 08:24 Uhr lesen

Nach Aktionen auf B 76

Die „Letzte Generation“ hat in Kiel am Montag zwei Abfahrten der B 76 blockiert. Trotz mehrerer Ankündigungen der Landesregierung stellte die Polizei keinen Antrag auf Präventivhaft für die Aktivistinnen und Aktivisten. Das sorgt in der Opposition für Stirnrunzeln.