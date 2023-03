Zollbeamte haben im Ostuferhafen in Kiel auf einem Lkw mehr als neun Millionen unversteuerte und unverzollte Zigaretten entdeckt. Das Hauptzollamt Kiel spricht von einem Steuerschaden in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro. Die Schmuggelware war als Möbeltransport getarnt gewesen.

Zigarettenschmuggel in Kiel aufgedeckt: 9,6 Millionen Stück in Lkw gefunden

Kiel. Spektakulärer Fund im Ostuferhafen in Kiel: Zollbeamte haben in einem Lkw-Auflieger mehr als neun Millionen Schmuggelzigaretten entdeckt. Laut Hauptzollamt Kiel geht es um einen Steuerschaden in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro. Der Lkw mitsamt Auflieger war aus Litauen per Fähre nach Kiel gekommen. Der Fahrer wurde nach dem Fund festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Nun sollen die weiteren Ermittlungen die Fragen klären, woher die Schmuggelware stammte und wohin sie gebracht werden sollte.

„Solch ein Fund gehört nicht zum Tagesgeschäft. Das ist schon eher selten und kommt alle paar Jahre mal vor“, sagte Gerrit Zander-Duntze, Sprecher des Hauptzollamts in Kiel. Kleinstmengen an geschmuggelten Zigaretten stelle man immer mal wieder sicher, eine ganze Lkw-Ladung sei die Ausnahme.

Schmuggel in Kiel: Illegale Zigaretten statt Möbel

Den Schmuggelfund machten die Zollbeamten bereits am 14. März. Sie hätten den Lkw bei der Ankunft in Kiel kontrolliert, den Auflieger geöffnet und seien dabei zunächst auf zwei Paletten mit leeren Kanistern gestoßen. Diese dienten offenbar als Tarnladung. Dahinter hatte der Lkw weitere in Kunststoff gewickelte Paletten geladen. Laut Frachtbrief sollten sie Möbel enthalten.

Doch als die Zollbeamten dies kontrollierten, stießen sie nicht auf Möbel, sondern auf Transportkartons mit jeweils 10 000 Zigaretten. Nach Angaben der Kieler Behörde transportierte der Trailer 9,6 Millionen unversteuerte und unverzollte Zigaretten.

Nun soll auch geklärt werden, ob es sich bei den sichergestellten Zigaretten um Originalware oder Fälschungen handelt. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Michael Bimler sitzt der Fahrer des Lkw wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Der Mann ist 32 Jahre alt und kommt aus dem Baltikum.