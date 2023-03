﻿ZIP Kiel: Umbau soll Patienten zu besserer Behandlung verhelfen

Das Zentrum für Integrative Psychiatrie vom Universitätsklinikum in Kiel vergrößert sein Angebot. Dafür entstehen auf dem Gelände am Niemannsweg nicht nur neue Gebäude. Durch flexiblere Raumstrukturen sollen künftig mehr Patientinnen und Patienten behandelt und intensiver betreut werden können.

Kiel. Nicht erst seit der Corona-Zeit steigt die Zahl an psychischen Erkrankungen. Nun erweitert das Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) vom UKSH im Niemannsweg sein Behandlungsangebot. Dafür entstehen am ZIP neue Gebäude – das 120 Jahre alte Haupthaus wird umfassend saniert.

Für den UKSH-Vorstandsvorsitzenden Prof. Jens Scholz geht „ein Kindheitstraum“ in Erfüllung. Der Klinik-Chef sitzt in einem großen, gelben Bagger und darf mit der riesigen Schaufel am Ende des langen Greifarms das Geröll durchwühlen, das sich durch den ersten Abriss der Psychiatrie am Niemannsweg aufgestapelt hat. Ein medizinischer Traum dagegen erfüllt sich für Prof. Kamila Jauch-Chara. Die Direktorin der Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie und Ärztliche Direktorin des ZIP wartet schon seit vielen Jahren auf neue Räumlichkeiten, von denen in erster Linie die Patienten profitieren sollen.

ZIP Kiel: Bessere Behandlungsmöglichkeiten nach Um- und Neubau

„Wir stellen uns zukunftsfähig auf und können unsere Patientinnen und Patienten besser behandeln“, sagt Jauch-Chara. „Mit den neuen Räumlichkeiten werden wir flexibler.“ Der Umbau des ZIP führt dazu, dass die Klinik auf unterschiedliche Bedürfnisse schnell reagieren kann. Je nach Behandlungsbedarf könnten mehr stationäre oder mehr ambulante Patienten behandelt werden. Einige Zimmer lassen sich in Gruppenräume umwandeln, Büros könnten zu Behandlungsräumen werden.

Zudem ist eine Erweiterung geplant. Sowohl personell als auch von der Anzahl der Betten soll das ZIP aufgestockt werden. Wer in einer stationären Behandlung ist, soll im Anschluss bis zur vollständigen Genesung ambulant am ZIP behandelt werden. Das war bisher nicht immer möglich, Patienten mussten in andere Kliniken verwiesen werden. „Dadurch können die Betroffenen ihre Behandlung mit vertrauten Mitpatienten und Therapeuten über alle Behandlungsstufen fortführen“, sagt Jauch-Chara.

ZIP Kiel: Zahl der Patienten in der Psychiatrie steigt

Dass die Psychiatrie erweitert wird, sei dringend notwendig. Denn nicht erst seit der Corona-Pandemie steigt die Zahl der Patienten. „Depressionen haben zugenommen, aber auch Angststörungen, Suchterkrankungen und Essstörungen nehmen zu“, berichtet die Ärztliche Direktorin. Aktuell betreut das ZIP rund 6000 Patienten pro Quartal.

Und das sieht der Um- und Neubau der Psychiatrie vor: Das 1901 erbaute Haupthaus, Haus 1, wird umfassend saniert. Da das über 120 Jahre alte Gebäude unter Denkmalschutz steht, ist ein Abriss nicht erlaubt. Die nachträglich angebauten und nicht unter Denkmalschutz stehenden Ost- und Westflügel werden abgerissen und weichen Neubauten.

Im ersten Bauabschnitt wird der Westflügel abgerissen und neu gebaut. Der Neubau umfasst 82 Betten. Voraussichtlich Ende 2025 soll dieser Bauabschnitt fertiggestellt sein. Im Anschluss wird der Ostflügel von Haus 1 neu gebaut. Auf 9100 Quadratmetern entstehen, verteilt auf ein Untergeschoss und fünf Vollgeschosse, fünf Stationen mit 106 Betten. Parallel dazu wird eine Halle für Bewegungstherapie gebaut. Dieser Bauabschnitt ist voraussichtlich Anfang 2029 abgeschlossen. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf rund 90 Millionen Euro.