﻿Rainer Ziplinsky brachte den Schleswig-Holsteinern das Laufen bei

Kiel. Normalerweise würde so eine Nachricht vielleicht gerade mal als Randnotiz in der Zeitung erscheinen: Ein Mann verkauft seit 40 Jahren Laufschuhe. Aber in diesem Fall handelt es sich nicht um irgendeinen Mann, sondern um Rainer Ziplinsky (70). Mit seinen mittlerweile fünf Geschäften von Zippel's Läuferwelt und etlichen Laufveranstaltungen vom Kiel-Lauf bis zum Lauf zwischen den Meeren hat er ganz Schleswig-Holstein zum Laufen gebracht. Am Sonntag feierte der Unternehmer sein Firmenjubiläum – mit 180 Gästen, einem Buch und ganz viel sozialem Engagement.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zippel’s Läuferwelt zog die Läufer aus ganz Schleswig-Holstein an

Smalltalk-Probleme gibt es an diesem Vormittag im Kaisersaal des Hotels Kieler Yacht-Club nicht. Überall findet sich sofort Gesprächsstoff. Denn alle Gäste eint das Laufen. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (50) trägt zur Feier des Tages sein erstes Kiel-Lauf-Shirt von 2003. Steffen Schneekloth (59), Präsident von Holstein Kiel, verrät Kollege Wolfgang Schwenke und dem Vorsitzenden der Stiftung Kieler Sporthilfe Gerhard Müller, dass er einst als Student bei Zippel's Läuferwelt gejobbt habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lachend verkündet Sängerin und Lehrerin Hanne Pries (56), die jedes Jahr beim Kiel-Lauf mit ihrer Band Tiffany für allerbeste Stimmung sorgt: "Wenn Rainer irgendwann die Kiel-Lauf-Hymne auf der Bühne singt, werde ich zur richtigen Läuferin." In all dem Trubel steht Rainer Ziplinsky fast ein wenig schüchtern und schüttelt eifrig die Hände seiner Weggefährten.

Mit dem Partner Nike eröffnete Zippel’s Läuferwelt 1982 in Kiel

Der Tag heute ist emotional für ihn. In seiner Rede kurz vorm Essen erzählt er von den Anfängen vor 40 Jahren. Damals hätte er seinen Traum vom eigenen Laufladen fast wieder begraben. Denn die beiden Platzhirsche auf dem Sportmarkt – Adidas und Puma – wollten ihn nicht beliefern. Am 11. Dezember 1982 eröffnete er dann mit dem damals noch unbekannten Partner Nike. Konkurrenten schüttelten ungläubig den Kopf und prophezeiten ihm einen baldigen Konkurs.

„Ich halte mich nicht für einen leidenschaftlichen Unternehmer“, sagt Rainer Ziplinsky. „Ich bin leidenschaftlicher Läufer.“ Und genau das ist wohl das Geheimnis seines Erfolgs. Denn vom Laufen versteht Rainer Ziplinsky so viel wie kaum ein anderer. Gerade lief er mit 70 beim Marathon in Hamburg und Valencia mit. „Das Laufen“, so der Unternehmer, „hat mich und mein Leben geprägt. Dem Laufen habe ich fast alles zu verdanken.“

Ein neues Buch verrät, wie Rainer Ziplinsky tickt

Einer der Gäste heute ist Oliver Pohl (52). Der ehemalige Pressesprecher der Polizei Kiel und heutige Dozent wollte wissen: Was ist Rainer Ziplinsky für ein Mensch? Wie tickt der Mann, der die bedeutendsten Geschäfte rund ums Laufen in Schleswig-Holstein erschaffen hat und ein ganzes Land mit seinen Events zum Laufen bringt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Passend zur heutigen Feier ist sein Buch fertig: „Laufen ist mein Leben“ – eine ungewöhnliche Biografie, die tief in die Seele des Laufverrückten blicken lässt. „Unternehmer“, so sagt Oliver Pohl, „können viel von Rainer lernen.“ Sie können lernen, wie man man dran bleibt, nach Niederlagen wieder aufsteht, Lösungen findet, Zahlen analysiert und das Unternehmen immer wieder neu ausrichtet. Alles Fähigkeiten, die Rainer Ziplinsky auszeichnen würden.

Lesen Sie auch

„Seine ruhige, beobachtende Art ist nicht nur ein bedeutendes Merkmal seiner Persönlichkeit, sondern könnte auch ein wichtiger Teil seines Erfolges sein“, sagt Oliver Pohl. In täglichen, kleinen Schritten navigiere er durch sein Leben. „Mit diesem klaren inneren Kompass kann er souverän auf Störungen und Einflüsse von außen reagieren.“

Die Läufer schätzen an Rainer Ziplinsky seine Bodenständigkeit

Fragt man die Gäste zu Rainer Ziplinsky, wird neben Bodenständigkeit und Verlässlichkeit immer auch seine Bescheidenheit genannt. So hat er auch an diesem Tag auf Geschenke verzichtet und stattdessen um eine Spende für den Verein KN hilft gebeten. Der Verein unterstützt soziale Projekte in Kiel und Schleswig-Holstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wollte wissen, was für ein Mensch Rainer Ziplinsky ist: Oliver Pohl begleitete den Macher von Zippel’s Läuferwelt und fügte passend zum 40-jährigen Bestehen jetzt alles zu einer einzigartigen Biografie zusammen. © Quelle: Frank Peter

Auch an dem Buch, das Oliver Pohl unter dem Autorennamen Orka Pohl geschrieben hat, möchte Rainer Ziplinsky nichts verdienen. „Die Hälfte des Verkaufspreises soll deshalb ebenfalls an den Verein KN hilft gehen.“

Orka Pohl, „Laufen ist mein Leben – Impulse für Menschen, die Ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollen“, 19 Euro, ISBN 9798351757995. Das Buch ist online und in den Zippel’s-Läden erhältlich.