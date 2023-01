﻿Nach Zugausfällen: Erixx verspricht Pendlern im Norden Entschädigung

Nach den vielen Zugausfällen auf der Strecke Kiel-Lübeck hat Erixx-Geschäftsführer Nicolai Volkmann Pendlern eine finanzielle Entschädigung in Aussicht gestellt. Auch einen Termin, ab wann die Züge wieder zuverlässig fahren sollen, nannte er.

Kiel. Das Bahnunternehmen Erixx Holstein will Fahrgäste der Strecke Kiel-Lübeck wegen der vielen Zugausfälle finanziell entschädigen. Das kündigte Erixx-Geschäftsführer Nicolai Volkmann im Interview mit den Kieler Nachrichten an. Der Diplom-Kaufmann versprach zudem, dass auf den Strecken nach Lübeck und Kiel-Oppendorf spätestens ab April alle Züge vertragsgemäß fahren.

Volkmann bedauerte die katastrophale Startbilanz von Erixx mit mehr als 300 Zugausfällen seit Betriebsbeginn Mitte Dezember. „Wir entschuldigen uns bei unseren Fahrgästen dafür, dass wir ihnen bisher nicht das volle Leistungsspektrum anbieten können.“ In den nächsten Wochen will Erixx ein Modell für die Entschädigung der Bahnkunden vorstellen. Allein auf der Route Kiel-Lübeck sind täglich rund 7000 Fahrgäste unterwegs.

Eine solche Kompensation hat es in Schleswig-Holstein bereits einmal gegeben. Im Sommer 2018 zahlte DB Regio wegen der chaotischen Zustände auf der Marschbahn (Hamburg-Sylt) Abo-Kunden (zweite Klasse) einmalig bis zu 75 Euro.

Erixx: Nach Kiel-Oppendorf fahren noch länger nur Busse

Verantwortlich für die Zugausfälle und den Not-Fahrplan zwischen der Haupt- und der Hansestadt machte Volkmann eine nicht absehbare Krankheitswelle beim Zugpersonal. Der Geschäftsführer räumte zugleich ein, dass Erixx weniger neue Zugführer ausbilden oder vom bisherigen Betreiber DB Regio übernehmen konnte als geplant.

Volkmann kündigte an, das Zugangebot in den nächsten Wochen schrittweise hochzufahren. Ab dem 6. Februar werde Erixx zwischen Kiel und Lübeck wieder vollständig mit dem Regional-Express fahren und nur noch in den Randzeiten (18 bis 6 Uhr) auf Schienenersatzverkehr zurückgreifen.

Wie lange der Busverkehr auf der Strecke nach Oppendorf noch dauert, hängt laut Volkmann davon ab, wie viele angehende Zugführer die laufenden Ausbildungskurse letztendlich bestünden. „Es kann sein, dass die Züge auch im März schon wieder nach Kiel-Oppendorf fahren oder erst im April.“

Akku-Züge für Schleswig-Holstein verspäten sich

Besserung gelobte Volkmann in dieser Woche auch in einem Krisengespräch mit Bürgermeistern betroffener Bahnorte (unter anderem von Schwentinental, Plön, Eutin und Bad Schwartau). Dabei stellte Erixx „die baldige Rückkehr zum Regelfahrplan“ in Aussicht. Das Unternehmen setzt dabei auch auf sieben serbische Zugführer. Sie müssen allerdings noch ihre Praxis-Prüfungen bestehen.

Mit dem Krisengespräch reagierte Erixx auf einen Brandbrief der Bürgermeister und den wachsenden Druck der Landesregierung. So hatte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen – wie sein Büro auf Anfrage mitteilte – das private Bahnunternehmen vor Kurzem aufgefordert, endlich aus der Defensive zu kommen und auf die Bürgermeister zuzugehen.

Unterdessen droht neues Ungemach. Nach Angaben des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein (Nah.SH) werden die vom Land bestellten Akku-Züge des Herstellers Stadler erst im August statt Mai ausgeliefert. Grund dafür sei, dass die Zulassung der Züge länger dauere als geplant. Die Akku-Züge sollen auch auf der Strecke Kiel-Lübeck die betagten Dieseltriebwagen ersetzen.

Von Jonas Bickel Ulf Christen