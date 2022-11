Seit knapp einer Woche fallen viele Züge in Schleswig-Holstein wegen eines hohen Krankenstands bei der Deutschen Bahn aus. Nun hat das Unternehmen eine Besserung der Situation zum Wochenende in Aussicht gestellt.

Aktuell fallen viele Züge in Schleswig-Holstein wegen Krankheitsfällen bei der Deutschen Bahn aus – am Wochenende soll der Zugverkehr aber wieder regulär laufen.

Zugausfälle in Schleswig-Holstein: Bahn kündigt Besserung ab dem Wochenende an

Kiel. Auch am Mittwoch, 9. November, fallen in Schleswig-Holstein viele Züge aus. Grund ist nach wie vor ein hoher Krankenstand bei der Deutschen Bahn, der sich seit vergangenem Donnerstag zugespitzt hat. Nun hat die Bahn ein Ende der vielen Ausfälle in Aussicht gestellt: „Wir gehen davon aus, dass wir nach heutigem Stand bereits zum Wochenende wieder einen stabilen Fahrplan anbieten können“, schreibt das Unternehmen auf Anfrage der Kieler Nachrichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Derzeit fallen nach Angaben der Bahn krankheits- beziehungsweise coronabedingt rund sieben Prozent der Zugkilometer aus. Betroffen sind unter anderem die Regionalbahn 84 von Kiel nach Lübeck und die RB 75 von Rendsburg nach Kiel. Man versuche, die Ausfälle auf ein Minimum zu reduzieren und die Ausfälle bei Möglichkeit durch Ersatzverkehre auszugleichen, so die Bahn.

Zugausfälle in Schleswig-Holstein: Sieben Verbindungen betroffen

Folgende Bahnlinien sind von den teilweisen Ausfällen betroffen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RE 72 (Flensburg - Kiel Hbf): Ein Ersatzverkehr ist für die ausfallenden Zugfahrten mit einem Bus eingerichtet.

RB 75 (Rendsburg - Kiel Hbf): Ein Ersatzverkehr ist für die ausfallenden Zugfahrten mit einem Bus eingerichtet.

RB 76 (Kiel Hbf - Kiel-Oppendorf): Die Bahn rät als Alternative zur Nutzung der Stadtbuslinie 200.

RB 81 (Bad Oldesloe - Hamburg Hbf): Hier ist laut Bahn ein Ersatzverkehr in Planung.

RB 84 (Kiel Hbf - Lübeck Hbf): Ein Ersatzverkehr ist für die ausfallenden Zugfahrten mit einem Bus eingerichtet.

RB 85 (Lübeck Hbf - Neustadt): Ein Ersatzverkehr für die ausfallenden Zugfahrten mit einem Bus ist eingerichtet.

RB 86 (Lübeck-Travemünde Strand - Lübeck Hbf): Ein Ersatzverkehr ist für die ausfallenden Zugfahrten mit einem Bus eingerichtet.

Lesen Sie auch

Die Bahn bittet Fahrgäste, sich vor Abfahrt online über ihre Reisemöglichkeiten zu informieren.