Zugfunk gestört: Bahnverkehr in Norddeutschland komplett eingestellt

Journalismus in der Praxis

Journalismus in der Praxis

Medien-Projekt „MiSch“: Was die Kieler Ricarda-Huch-Schüler wissen wollten

Seit drei Wochen lesen die Schülerinnen und Schüler der 7b und 9b an der Ricarda-Huch-Schule im Rahmen des MiSch-Projekts die Kieler Nachrichten. An ihrem letzten Schultag kam ein Journalist unserer Redaktion vorbei. An den hatten die jungen Leute viele Fragen – und gaben auch einen guten Tipp.