﻿Zukunftssorgen: KN-Leser sorgen sich um die Wochenmärkte in Kiel

Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz in Kiel: Nicht an jedem Stand herrscht so viel Betrieb wie hier.

Kiel. Stände fallen auf den Wochenmärkten in Kiel zunehmend weg, die Märkte werden kleiner. Die Gründe dafür sind vielfältig. Umso komplexer ist die Suche nach neuen Konzepten, um die Märkte zukunftsfähig zu gestalten.

Es geht ein Stück Kultur verloren

Seit Jahren schaut die Stadt zu, wie es mit den Wochenmärkten bergab geht. Geld für Webseiten sollte nicht genehmigt werden, weil angeblich die Einnahmen aus Standgebühren zu gering sind. Währenddessen geht ein Stück Kultur verloren.

Aber wer will schon auf dem Exer einkaufen, wenn man sich dort zwischen Autos durchmogeln muss, die nach einem Kurzzeitparkplatz suchen und die Abgase auf das Gemüse blasen? Viele große Städte in den USA betreiben nicht wenig Aufwand, um neue Standbetreiber und Standbetreiberinnen zu finden und für die Wochenmärkte zu werben.

Auf dem Vinetaplatz findet man zeitweise nur noch einen Stand. Aber der Ortsbeirat sah auf Nachfrage keinen Handlungsbedarf. Wochenmärkte werden in Kiel einfach als selbstverständlich angenommen, während das Angebot jedes Jahr schrumpft. Die Plätze verlieren überwiegend eher an Attraktivität. Insofern wundert mich die Entwicklung nicht.

Andere Städte zeigen, dass es auch wieder Aufwind geben kann, wenn man nicht nur Däumchen dreht.

Thilo Pfennig, Kiel

Der Marktbesuch mit dem Auto ist wohl nicht erwünscht

Mein Mann und ich waren große Wochenmarktanhänger. Wie gerne erinnern wir uns daran, mit unserem Enkel über den Wochenmarkt zu schlendern, um die frischen Produkte zu genießen. Am Stand von Bäckerei Koll stand man in drei Reihen an, um die köstlichen Backwaren zu bekommen. Die kleinen Klönschnacks an den Ständen rundeten den Besuch dann ab.

Das war noch die Zeit, in der man schwer beladen zum „Ostseehallenparkplatz“ ging und beglückt nach Hause fuhr. Mittwoch und Sonnabend freuten wir uns auf den Wochenmarktbesuch. Das hatte jäh ein Ende als das Hotel gebaut wurde, der Parkplatz damit weg fiel. Dann ging die Suche los, wir gewannen den Eindruck, dass Wochenmarktbesucher mit Auto in Kiel nicht erwünscht sind.

Inzwischen sind auch ein paar Jahre ins Land gezogen, dass wir auch nicht mehr schwer beladen mit dem Fahrrad diese Einkäufe wie (z.B. ein Sack Kartoffeln, Gemüse, Obst usw.) nach Hause bringen. Und somit reduzieren wir unsere Besuche auf dem Wochenmarkt mittlerweile.

Auch wenn eine Fläche für die Autos zur Verfügung steht, nimmt man dann wahr, dass das Ordnungsamt der Stadt Kiel schleunigst die abgelaufenen Parkscheiben zum Anlass nimmt, ein Ticket hinter die Windschutzscheibe zu klemmen. Alles in allem gewinnen wir weiter den Eindruck, Autofahrer in Kiel sind unerwünscht, auch wenn unser Oberbürgermeister es nicht mehr hören kann.

Für die Wochenmarktbeschicker tut es mir leid, was sie jetzt so aushalten müssen. Sicherlich ist es nicht nur die Parkplatzsituation, sondern es sind auch das Kaufverhalten des Verbrauchers und die Teuerungsrate daran beteiligt. Es betrübt mich, dass es so gekommen ist.

Ingelore Preusch, Kiel

Flohmarkt integrieren

Der Rückgang der Kieler Wochenmarktstände ist deutlich spürbar und bedauerlich, weil der Markt so viel mehr als nur einkaufen gehen bedeutet.

Wie wäre es, wenn man auf dem Blücher wie auch auf dem Exer andere „Magneten“ dazu nähme, zum Beispiel freigewordene Flächen für Flohmarktstände? Vielleicht würde das Interesse von Schnäppchen zu Schnittlauch springen?

Barbara Nachtigall, Kiel

Vermisse eine Markthalle

Als Vollzeitberufstätige habe ich mich immer schon ausgeschlossen gefühlt. Ich würde auch lieber auf einem Wochenmarkt einkaufen als im Supermarkt, aber nicht in der Woche vormittags oder sonnabends bis 13 Uhr, wenn ich mal länger schlafen und frühstücken möchte, bevor ich vor die Tür gehe. In Schilksee fängt der Markt erst am Freitagmittag an, das ist auch für Berufstätige eine gute Zeit. Außerdem vermisse ich in Kiel eine Markthalle, in der die Produkte der Region verkauft werden und die täglich bis 18 Uhr geöffnet ist.

Claudia Neubauer, Kiel

