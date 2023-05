Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Kiel. Am Donnerstag ist es in Kiel zu zwei Unfällen mit Motorradfahrern gekommen. Wie die Polizei Kiel am Freitag mitteilte, wurden die Zweiradfahrer dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

So kam es den Beamten zufolge zum ersten Unfall: Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Motorrad den rechten Fahrstreifen des Skandinaviendamms aus Richtung Stavangerstraße kommend in Richtung Bergenring. Der Motorradfahrer wechselte den Fahrstreifen und fuhr gegen einen links neben ihm fahrenden Opel Corsa. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge kam der 81-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Kieler Krankenhaus. Der vorläufig geschätzte Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Zu dem zweiten Unfall kam es kaum eine Stunde später um 17.15 Uhr. Im Kreuzungsbereich Prinz-Heinrich-Straße/Adalbertstraße stießen ein 44-Jähriger Hyundaifahrer und ein 43-Jähriger Motorradfahrer zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Zur weiteren Behandlung brachte ihn ein Rettungswagen in ein Kieler Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt nach ersten vorläufigen Schätzungen bei 1500 Euro.

KN