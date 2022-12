﻿Stadtbaurätin Doris Grondke bekommt zweite Amtszeit in Kiel

Kiel. Die Kieler Stadtbaurätin Doris Grondke steht vor ihrer Wiederwahl für eine weitere sechsjährige Amtszeit. Darauf hat sich die Mehrheitskooperation von SPD und Grünen in der Kieler Ratsversammlung verständigt. Die beiden Ratsfraktionen werden gemeinsam mit den kleinen Fraktionen SSW, „Klima, Verkehr und Meer“ sowie „Die Politiker*innen“ einen entsprechenden Antrag in die Sitzung der Ratsversammlung am 19. Januar 2023 einbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der mehrheitsfähige Antrag enthält zwei Aspekte: den Verzicht auf eine neuerliche Ausschreibung der Stelle und die Wiederwahl der amtierenden Stadträtin. Grondkes erste Amtszeit endet am 31. Mai 2023.

Die Stadtbaurätin selbst sagte den Kieler Nachrichten, sie wolle der Ratsversammlung nicht vorgreifen, stehe aber gerne für eine zweite Amtszeit zur Verfügung. Sie habe große Projekte in Arbeit und wünsche sich Kontinuität.

Doris Grondke ist die Nachfolgerin von Peter Todeskino

Die Ratsversammlung hatte die parteilose Architektin im März 2017 einstimmig zur Nachfolgerin des damaligen Stadtbaurats Peter Todeskino (Grüne) gewählt. Der Jurist hatte das Amt ebenfalls über zwei Amtszeiten innegehabt. Grondke war bis 2017 knapp fünf Jahre lang Baudezernentin in Buchholz in der Nordheide gewesen. Seit dem 1. Juni 2017 leitet die heute 57-Jährige das Dezernat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt in Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob es für volle sechs Jahre bei diesem Zuschnitt des Dezernats bleiben wird, erscheint offen. Die Kieler Grünen streben nach der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 ein eigenes Dezernat für Umwelt und Klimaschutz an, möglicherweise ergänzt um die Zuständigkeit für die Stadtbahn. Das Organisationsrecht für die Stadtverwaltung liegt allerdings beim Oberbürgermeister, dessen zweite Amtszeit im April 2026 endet.

So loben SPD und Grüne in Kiel die Stadtbaurätin

Unabhängig davon streben SPD und Grüne eine möglichst frühe Klärung der Personalie Grondke an, um sie aus dem Kommunalwahlkampf im Frühjahr herauszuhalten.

SPD-Fraktionschefin Gesa Langfeldt sieht in der Stadtbaurätin „eine Bereicherung für Kiel“. Grondke habe „die Stadt an vielen Stellen vorangebracht“. Die Baudezernentin sei zudem eine verlässliche Kämpferin für den sozialen Wohnungsbau. „Das zeichnet sie auch menschlich aus“, so Langfeldt. „Sie kann charmant mit Investoren verhandeln“ und habe bei Bauherren „ein gutes Standing“. Die Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung und der Informationsfluss seien immer gut. Grondkes Gesprächsreihe „Kieler Perspektiven“ beweise „einen ganzheitlichen Blick auf Kiel“.

Zur Person Die gebürtige Niedersächsin Doris Grondke ist gelernte Krankenschwester. Danach studierte sie Architektur und Stadtplanung und arbeitete in mehreren Architekturbüros, darunter zwölf Jahre lang bei Petersen Pörksen Partner in Hamburg. 2012 wechselte Grondke als Baudezernentin in die Stadtverwaltung von Buchholz. Noch vor Ende der regulären Amtszeit kehrte sie der Stadt in der Nordheide den Rücken, nachdem sie sich erfolgreich als Stadträtin in Kiel beworben hatte. Doris Grondke lebt mit ihrem Mann in Hamburg, hat aber von Anbeginn ihrer Tätigkeit in Kiel eine kleine Wohnung im Kieler Stadtteil Düsternbrook.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die grüne Fraktionschefin Anke Oetken bescheinigt Grondke gute Arbeit und Geschick im Umgang mit Investoren. Sie habe viele gute Projekte angestoßen, sagt Oetken und nennt den geplanten Umbau des Kieler Schlosses, den Neubau der Kiellinie und große Wohnungsbaugebiete wie den Kieler Süden und den Postfuhrhof in Gaarden. Aber „sechs Jahre reichen nicht, um in die Umsetzung zu kommen“. Deshalb wollten auch die Grünen der Stadtbaurätin eine zweite Amtszeit bescheren.

Grondkes parteipolitische Unabhängigkeit sei eher ein Vorzug, so Oetken. Langfeldt ist indes überzeugt: „Sie ist uns schon sehr gewogen, sowohl der SPD als auch den Grünen.“

CDU will die Stelle von Doris Grondke neu ausschreiben

Dazu passt, dass die CDU-Fraktion Grondkes Arbeit deutlich kritischer bewertet. Die Dezernentin sei zwar „eine sehr gute Stadtplanerin“, sagt CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz. „Was sie bewegt hat, ist schon beeindruckend.“ Aber Kreutz sieht insbesondere Defizite in der Verwaltungsführung. „Ins Dezernat hineinwirken, das ginge noch besser“, sagt er. „Ich wünschte, sie wäre noch mehr Verwaltungsleiterin.“ Diese Aufgabe habe ihr Vorgänger Todeskino besser gemeistert.

Deshalb will die CDU erst mal schauen, ob sich eine bessere Besetzung für Grondkes Stelle findet. Kreutz kündigt für die Januar-Sitzung der Ratsversammlung einen Änderungsantrag seiner Fraktion an. Inhalt: Die Stadt soll die Stelle an der Verwaltungsspitze neu ausschreiben. Erst eine Neuausschreibung führe zu einer Bestenauslese, sagt Kreutz. „Es ist Doris ja unbenommen, sich dann selbst zu bewerben.“

Dem Gedanken kann auch FDP-Fraktionschef Ingmar Soll etwas abgewinnen. „Die FDP steht ja für Eignung und Leistung, also auch für Eignungs- und Leistungsvergleich“, sagt er. Die FDP-Fraktion wolle aber zunächst eine Visite von Grondke am 9. Januar abwarten, bevor sie sich festlege.