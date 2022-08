﻿Zweiter Frühling für das Traditionslokal Margaretental in Kiel

Suchsdorf. Als das Traditionslokal Margaretental im Juni vergangenen Jahres nach 18 Jahren Dornröschenschlaf wieder eröffnet wurde, „dachten wir schon, dass es gut angenommen wird“, sagt Marc Weinstock, Chef der BIG-Gruppe, die das Lokal 2019 gekauft hat. Aber mit dem großen Zulauf hatte niemand gerechnet. Den Lockdowns zum Trotz ist Dornröschen in Kiel-Suchsdorf gänzlich erwacht.

Margaretental blickt als Ausflugslokal seit 1896 auf eine lange Geschichte zurück. Das rote Backsteingebäude mit direktem Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal war bis 2001 eine Gaststätte, in der nicht nur Familienfeste gefeiert, sondern auch politisch getagt wurde. Dann kaufte eine Suchsdorferin das Haus und wollte darin ein Puppenmuseum eröffnen. Ihre Pläne scheiterten, das Lokal blieb leer und fiel in einen tiefen Schlaf und Verfall hinter immer höher wachsenden Bäumen und Sträuchern.

Immer wieder war das denkmalgeschützte Haus Thema im Ortsbeirat und Stadtteil. Bis der Suchsdorfer Marc Weinstock die Gaststätte 2019 für sich entdeckte und mit neuem Leben füllte. Die Lockdowns und ihre Folgen in der Baubranche verzögerten den Start zwar. Doch der Einsatz hat sich gelohnt: Von der Terrasse aus blicken die Gäste direkt auf den Kanal mit seinen dicken Pötten. Ein großes Holzschiff lädt Kinder zum Spielen ein. Um möglichst viel Charme vom denkmalgeschützten Haus zu erhalten, wurde Neues mit Altem schick verbunden. Das Gewölbe im Saal wurde entfernt und der Dachstuhl mitsamt des orangefarbenen Sprengwerks freigelegt. "Manche Gäste störten sich an dem Hall. So hatten wir im Februar zwei Wochen geschlossen und haben eine schallschluckende Schicht aufgebracht", sagt Weinstock.

Weniger Reservierungen, mehr Walk-in-Gäste

Schnell wurde im Laufe des vergangenen Jahres klar, dass bei so viel Nachfrage die Zahl an Personal auf das Doppelte aufgestockt werden musste: Insgesamt sind es nun 25 Mitarbeiter, davon fünf Köche in Vollzeit. Anfänglich gab es so viel Zulauf, „dass die Wartezeiten lang wurden. Wir haben dann Bänke aufgestellt, die wartenden Gäste mit Wasser und Bier bedacht“. 90 Prozent zeigten Verständnis, „die Leute haben sich daran gewöhnt“. Um auch den Walk-in-Gästen gerecht zu werden, werden seit einiger Zeit weniger Reservierungen angenommen. „Die Leute möchten spazieren gehen und dann hier spontan etwas essen“, sagt er.

Anfangs wollte Weinstock das Restaurant noch verpachten, doch kein Kandidat konnte das Team überzeugen. „Wir haben damals versprochen, dass es hier einen Hauptgang mit einem Bier unter 20 Euro geben soll, dabei ist es geblieben“, sagt er. Nun ist er selber Geschäftsführer, mit großer Unterstützung seines Teams. Küchenchef ist Luca Krebs, mit ihm sei er in der Strategie einig. „Wir möchten noch stärker auf Regionalität und Saisonalität setzen, zum Beispiel alte schleswig-holsteinische Gerichte wie Birnen-Bohnen-Speck anbieten“, sagt Weinstock.

Geschäftsführer Marc Weinstock mit seinem Hovawart-Rüden Loki. © Quelle: KARINA DREYER

Rund 200 Gäste haben Platz auf der Terrasse, Veranda, im Saal und Lotsenzimmer. Sie werden vom Service alle familiär geduzt oder – wie zum Beispiel in Hamburg – mit „Ihr“ angesprochen. Es gab mittlerweile schon die erste Hochzeit in Margaretental, aber auch schon Feiern im familiären Rahmen wie Einschulungen, Geburtstage und Trauerfeiern. Und da Marc Weinstock als Aufsichtsratsvorsitzender der Zebras fungiert, trifft sich hier natürlich auch der THW Kiel. Es gab die Ausstellung des Holzdesigners Marcus Meyer. „Das war sehr interessant und hat neue Leute hierher gebracht.“ Auch andere Arten von Veranstaltungen könne er sich vorstellen.

Seit Juni 2021 hat das Traditionslokal Margaretental in Suchsdorf wieder geöffnet. © Quelle: KARINA DREYER

Hat Marc Weinstock je bereut, seinen Traum vom eigenen Restaurant zu realisieren? „Einerseits nein, weil sich viele über das Margaretental freuen und es so viel positives Feedback gibt“, sagt er. Doch er habe auch gelernt, wie personal- und arbeitsintensiv diese Branche sei. „Die Gastronomie ist schnelllebiger als andere. Wir bieten regelmäßige und humane Arbeitszeiten und ein ordentliches Geld an, aber es gibt viel Fluktuation. So schnell wie jemand geht, kommt auch wieder jemand“, sagt er. Es fehlen Fachkräfte. „Wir haben mittlerweile ein paar erfahrene Kräfte und das klappt auch sehr gut. Wir arbeiten mit Schülern und Studenten, aber die müssen auch immer erst mal wieder eingearbeitet werden.“

Dienstags bis freitags gibt es zwischen 11.30 und 14.40 Uhr Mittagstisch mit und ohne Reservierung. Montags ist Ruhetag, die Öffnungszeiten sind von dienstags bis sonnabends von 11 bis 22 Uhr, sonntags bis 17 Uhr.