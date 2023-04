﻿Baugebiet Kieler Süden verzögert sich weiter

1300 Fans in der Wunderino-Arena

Ein Haufen Hits und Anekdoten: Konzert von Dieter Bohlen in Kiel

Im Zuge des so propagierten „Comeback des Jahres“, das ja zugleich eine Abschiedstour sein soll, beglückte „Pop-Titan“ Dieter Bohlen rund 1300 Fans beim Konzert in der Wunderino-Arena in Kiel. Mitgebracht hatte der 69-jährige Hitlieferant Klassiker aus seiner Karriere – und hatte viel zu erzählen.