Zwischen Silberschatz und „New York Times“

am Ende des Regenbogens, da soll er ja bekanntlich liegen, der Schatz. Gefunden wurde er dort allerdings noch nie. Mehr Erfolg hatten Taucher nun im Kieler Scheerhafen, am Eingang zum Nord-Ostsee-Kanal. Dort ist dem Team der Scientific Diving Association (SDA) ein Sensationsfund gelungen: Sie fanden das Tafelsilber des 1945 durch US-amerikanische Bomber gekenterten Passagierschiffs „Monte Olivia“. Bei der Bombardierung sowie der Bergung des Schiffswracks ein Jahr später ist ein Teil der Ausstattung und Ladung über Bord gegangen - und lag nun 78 Jahre auf dem Hafenboden. Mein Kollege Thomas Eisenkrätzer hat aufgeschrieben, welche große Bedeutung dieser Fund aus historischer Sicht hat und wie die Taucher in 20 Tauchgängen rund 300 Artefakte von Tellern über Karaffen bis hin zu Eierbechern bargen.

Sie sind im August 2022 zufällig auf den Schatz gestoßen: die SDA-Taucher (von links) Hubert Pinto de Kraus, Rüdiger Stöhr, Florian Liesching und Iven Fuchs. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Ein Untergangsszenario erleben Robert Habeck und seine Grünen noch nicht. Und doch gab es Wochen, in denen die Regierungspartei bessere Schlagzeilen hervorbrachte. Aktuell reden alle über das umstrittene Heizungsgesetz, den Familien-Clan in Habecks Ministerium und die miserablen Umfragewerte (zuletzt schlechter als die AfD). Im Talk-Format „RND vor Ort“ gab sich Habeck bei seinem Heimspiel in Kiel dennoch gelassen. Im Gespräch mit RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck und KN-Chefin Stefanie Gollasch sagte der Vize-Kanzler optimistisch: „Wenn auf alle Fragen eine Antwort gegeben wurde, dann kämpfen wir vielleicht wieder um die Eins.“

Nicht auf Seite eins, aber auf Seite drei der aktuellen Ausgabe der „Süddeutschen Zeitung“ landete die geplante Städtepartnerschaft Kiels mit der chinesischen Hafen-Metropole Qingdao. Auch die „New York Times“ hat den noch bis Ende Mai amtierenden Stadtpräsident Hans-Werner Tovar interviewt. Der 74-Jährige erlangt auf den letzten Metern seiner Amtszeit noch internationale Bekanntheit. Und bleibt bei seiner Linie: Er hält - trotz aller Bedenken profilierter Sicherheitsexperten - an seiner Meinung fest, dass eine Partnerschaft unbedenklich und richtig wäre. Am Wochenende fliege ich mit Tovar in die türkische Erdbebenregion Hatay. Er macht sich dort einen Eindruck von der zerstörten Stadt - und bespricht mit dem Bürgermeister von Hatay, wie das Geld aus der Spendenaktion von „KN hilft“ und der Stadt - satte 425.000 Euro - am besten eingesetzt werden kann. Man kann von Tovars Meinung zum China-Kurs halten, was man will: Er zieht bis zum Schluss seiner Präsidentenamtszeit voll durch.





Bauprojekt der Woche

Eigentlich müsste die Rubrik diesmal „Bauproblem der Woche“ heißen. Denn während Peter Maffay singt, man müsse über sieben Brücken gehen, fragen sich die Kieler, welche das bitteschön sein sollen: Wichtige Kieler Brücken stehen jedenfalls nicht zur Verfügung, sie sollen repariert beziehungsweise neu gebaut werden. Doch der Start stockt: Sowohl bei den Holtenauer Hochbrücken als auch der Levensauer Hochbrücke gibt es Schwierigkeiten.





Gastro-Tipp der Woche

Am vergangenen Wochenende und Feiertag war es schon da: das Eisessen-Wetter! Doch wo kann man in Kiel und seiner Nähe besonders gut Eis essen? Um diese Frage zu beantworten, hat mein Kollege Oliver Stenzel einige der beliebtesten Eisdielen im Land besucht und jeweils eine Kugel der Klassiker Schokolade und Erdbeere sowie eine Extrasorte probiert. Lesen Sie hier, wo es besonders lecker war.





Zitat der Woche

Gegen Ende des Monats wird es immer knapp. Damit es reicht, habe ich in meiner Wohnung ein Zimmer untervermietet. Lennart Meyer (29), Angestellter im Großhandel, berichtete meiner Kollegin Karen Schwenke am Rande des traditionellen Protestzuges zum Tag der Arbeit über seine Situation.





Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Eine kuriose Polizeimeldung führt in dieser Woche das Ranking der meist gelesenen Texte an - gleich dahinter ein Rätsel über ein U-Boot und eine überraschende Nachricht aus der Elektronikmarktbranche.

Platz 1:

Platz 2:

Platz 3:





Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Drei Viertel aller Studierenden arbeiten neben ihrem Studium – oftmals in klassischen Aushilfsjobs im Einzelhandel oder in der Gastronomie. Doch es geht auch anders. Lea verdient ihr Geld als Surflehrerin in Laboe – und muss auch im Frühjahr in die kalte Ostsee.





Service

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Dennis Betzholz, Stellvertretender Leiter der Kieler Lokalredaktion





