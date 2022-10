﻿380 neue Wohnungen neben der Erstaufnahme Neumünster geplant

Für den früheren Technischen Bereich der ehemaligen Scholtz-Kaserne in Neumünster wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Auf 66.000 Quadratmetern soll hinter der Erstaufnahme ein neues Wohngebiet mit rund 380 Einheiten in Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern entstehen. Weil die städtische Wohnungsbaugesellschaft abgewunken hat, muss die Stadt nun Bauträger finden.

Neumünster. Mehrfamilienhäuser in Richtung Frankenstraße, Doppel- und Reihenhäuser zu den Kleingärten an der Leddinstraße hin – das sieht der Entwurf eines Planungsbüros für den ehemaligen Technischen Bereich der früheren Scholtz-Kaserne in Neumünster vor. Rund 380 Wohnungen sollen dort nach den Vorstellungen der Stadt gebaut werden; unklar ist noch, von wem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Stadtteilbeirat Stadtmitte stellte Evelyn Krüger von der Stadtplanung den Entwurf vor. Für die 66.000 Quadratmeter große Fläche, die direkt an die Erstaufnahme und das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge am Haart grenzt, wird ein Bebauungsplan aufgestellt.

Für die Mieter der neuen Wohnblocks in Neumünster soll eine Art Parkhaus gebaut werden

Die Mehrfamilienhäuser (maximal vier Vollgeschosse und Solardächer) sollen so gebaut werden, dass grüne Innenhöfe entstehen. Die Mieter (oder künftigen Eigentümer) der Reihen- und Doppelhäuser bekommen einen Parkplatz für ein Auto vor ihrer Tür. Für die Mieter der Wohnblocks soll eine Art Parkhaus gebaut werden („Quartiergarage“).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Geplant sind auch eine Kita mit sechs Gruppen und rund 100 Plätzen, ein kleines genossenschaftliches Wohnprojekt, durchgehende Verkehrsberuhigung, mehrere Grünkorridore, Spielplätze, Freiräume und zentrale Müllschlucker, erklärte Stadtplanerin Evelyn Krüger. Die Stadt Neumünster werde einen Anteil von Sozialem Wohnungsbau vorgeben und plane derzeit mit 30 Prozent, ähnlich wie bei anderen Bauprojekten.

Die Frankenstraße liegt an dem künftigen Baugebiet und der Erstaufnahme. Anwohner fürchten, dass die Straße den zusätzlichen Verkehr nicht verträgt. © Quelle: Thorsten Geil

Beheizt werden soll das neue Quartier mit einem so genannten „Kalten Nahwärmenetz“, das die Wohnungen mit Wärmepumpen versorgt. Das kritisierte ein Zuhörer in der anschließenden Diskussion. „Warum nutzen wir nicht unser gutes Fernwärmenetz? Da brummen sonst dutzende Wärmepumpen und verbrauchen Strom, und das wird doch auch viel teurer“, sagte er. Die Antwort der Stadtplanerin: „Fernwärme sieht der Entwurf bislang nicht vor, aber das ist alles noch nicht endgültig entschieden.“

Die Einfahrt in das neue Quartier ist von der Störstraße aus geplant, was nicht allen Zuhörern gefiel; eine Erschließung vom Haart her wäre sinnvoller, meinten sie. Hans-Jürgen Gorba, Stadtteilvorsteher von Brachenfeld-Ruthenberg, merkte an, dass die bauliche Qualität von Franken- und Störstraße den zusätzlichen Verkehr kaum verkraften würde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Land Schleswig-Holstein wollte das Grundstück von der Stadt Neumünster kaufen

Vor ein paar Jahren wollte die Landesregierung der Stadt Neumünster dieses Grundstück abkaufen, um dort die Erstaufnahme zu erweitern. Dagegen hatte es Proteste im Stadtteil und auch in der Kommunalpolitik gegeben. 2018 lehnte Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) den Wunsch des Landes ab. Seitdem plant die Stadt Neumünster dort das Wohngebiet.

2020 hatte die Ratsversammlung beschlossen, mit der städtischen Wohnungsbau GmbH (Wobau) in Verkaufsverhandlungen für das Grundstück einzutreten. Doch die Wobau winkte ab. Nun soll es ein strukturiertes Bieterverfahren mit den Vorgaben des Bebauungsplans geben.

Wobau Neumünster lehnte den Wunsch der Ratsversammlung ab

Mehrere Kommunalpolitiker hatten das im Februar 2022 kritisiert: Der Rat wollte doch ausdrücklich, dass das eigene Tochterunternehmen das Gebiet entwickelt. Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) war auch nicht zufrieden: "Bei den Verkaufsverhandlungen konnte ich mit der Wobau leider keine Einigkeit über den Grundstückspreis erzielen. Ich bin gegenüber der Wobau aber nicht weisungsbefugt, das wäre die Ratsversammlung über den Aufsichtsrat", sagte Bergmann.

Wann das Bieterverfahren beginnt und wann dann letztlich dort neue Wohnungen gebaut werden, ist noch völlig offen. Es wird wohl noch einige Jahre dauern. Die Vorgaben der Stadt machen das Bauen dort vermutlich auch recht teurer.