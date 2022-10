﻿4,9 Millionen Euro aus Berlin für Wasserstofftankstelle in Neumünster

Das Bundesverkehrsministerium fördert den Bau der Wasserstofftankstelle für den Schwerlastverkehr in Neumünster mit stattlichen 4,9 Millionen Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds. In Neumünster entsteht der erste wasserstoffbasierte Transport-Knotenpunkt in einer neuen Größenordnung, der Vorbildcharakter für Deutschland und Europa haben werde, heißt es.

Neumünster. Der Verwendungszweck der millionenschweren Überweisung klingt kompliziert: „Zur Beschaffung einer öffentlich-zugänglichen Wasserstofftankstelle für Nutzfahrzeuge“ erhält die Betreibergesellschaft Hypion Motion Neumünster eine Zuwendung aus dem „Klima- und Transformationsfonds“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr von 4,9 Millionen Euro.

Das teilte die Hansewerk-Gruppe mit. Sie ist an der Firma Hypion (Kiel und Heide) beteiligt. Unter der Federführung von Hypion und in enger Zusammenarbeit mit der Logistik-Initiative Schleswig-Holstein wird ein Knotenpunkt für Lkw mit hochmodernem Wasserstoffantrieb aufgebaut, ein so genanntes H2-Hub.

Auch eine LNG-Tankstelle gibt es in Neumünster

Mehrere Unternehmen aus Handel, Bauwirtschaft und Logistik gehören zu der Gruppe, die sich in Neumünster schon vor Jahren zusammengeschlossen hat – und 2021 auch eine LNG-Tankstelle in Neumünster gebaut hat.

Dazu gehören Edeka Nord in Neumünster, die Edeka AG aus Hamburg, Ernst Krebs (Neumünster), Herbert Voigt (Neumünster), F. A. Kruse jun. (Brunsbüttel) und Netto Marken-Discount (Standort Henstedt-Ulzburg). Sie haben alle zugesagt, mindestens einen Lkw mit Brennstoffzelle zu bestellen. Auch der Fahrzeugumrüster Clean Logistics aus Hamburg gehört dazu. "In Summe investieren alle Akteure einen zweistelligen Millionenbetrag, um nachhaltig die Dekarbonisierung der Transportsysteme voranzutreiben", teilte Hansewerk mit.

,,Wir freuen uns sehr über die Förderung. Sie unterstreicht, dass unser Konzept überzeugt hat – mit der Produktion von grünem Wasserstoff, dessen Verteilung an einer leistungsfähigen Tankstellen-Infrastruktur und der Nutzung in 40-Tonnen-Sattelzugmaschinen“, sagt Stefan Rehm, Projektverantwortlicher der Hypion GmbH. Hypion plane ein Netz von mindestens zehn Schwerlast-Wasserstofftankstellen in Schleswig-Holstein und Norddeutschland.

Die bereits bestellte Technologie der Tankstelle in Neumünster soll ab dem zweiten Quartal 2023 in der Lage sein, bis zu 2000 Kilo Wasserstoff pro Tag zu vertanken. „Der erste wasserstoffbasierte Transport-Hub in dieser neuen Größenordnung wird eine Blaupause sein und Vorbildcharakter für weitere Standorte in Deutschland und Europa haben“, teilte Hansewerk mit.

Auf diesem Grundstück am Donaubogen wird die Wasserstofftankstelle in Neumünster gebaut. Genau gegenüber liegt die LNG-Tankstelle. © Quelle: Thorsten Geil

Das Konzept in Neumünster ist speziell vom und für den Schwerlastverkehr konzipiert worden – und bringt die nötige Kundschaft gleich mit. Sie wird im Industriegebiet Süd am Donaubogen gebaut, genau gegenüber von der LNG-Tankstelle. Dort sitzen viele große Logistiker.

Eine weitere Tankstelle ist in Kiel-Moorsee geplant

In Niebüll und Husum betreibt die Firma eFarming bereits zwei Wasserstofftankstellen. Die erste wurde im August 2021 eröffnet, die zweite kurz darauf in Husum. Der Wasserstoff wird regional und klimaneutral produziert (mit Strom aus Windkraftanlagen) und für private Pkw, Lkw und den öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung gestellt.

Das Projekt „eFarm“ wurde 2017 von der Firma GP Joule initiiert. Die Autokraft nutzt in Nordfriesland mehrere Linienbusse mit Wasserstoffantrieb, weitere sind bestellt, und auch rund 30 Brennstoffzellen-Pkw gehörten zum Zeitpunkt der ersten Eröffnung schon zum Projekt „eFarm“. Eine weitere Tankstelle ist in Kiel-Moorsee geplant.

Fahrzeuge mit Brennstoffzelle (statt Diesel- oder Otto-Motor oder E-Antrieb) tanken grünen Wasserstoff und fahren somit emissionsfrei. Aus dem Auspuff kommt lediglich Wasserdampf. Darüber hinaus sind sie deutlich leiser als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren – bei gleicher Reichweite und einer ähnlich kurzen Tankzeit.