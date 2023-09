Neumünster: Schwerer Auffahrunfall auf der A7

Neumünster. Auf der A 7 zwischen Neumünster-Mitte und Neumünster-Nord ist es am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Norden zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen. Nach Polizeiangaben wurden dabei zwei Menschen schwer verletzt. Die A 7 ist seit 16.43 Uhr in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt.

Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Neumünster teilte auf Anfrage mit, dass ein Mercedes Sprinter einem VW Bus aufgefahren sei. Dabei sei der VW Bus ins Schleudern geraten, gegen die mittlere Leitplanke geprallt und schließlich quer auf Seitenstreifen und rechtem Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Auffahrunfall auf der A 7: Zwei schwer verletzte Personen wurden ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht. © Quelle: Daniel Friedrich/Danfoto

Die Polizei erklärte, dass die vier Insassen des Mercedes Sprinter unverletzt blieben, die zwei Personen im VW Bus jedoch schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster gebracht werden mussten.

Beide Fahrzeuge mussten nach Polizeiangaben abgeschleppt sowie Trümmerteile von der Fahrbahn geräumt werden. Dafür wurde die A 7 ab 16.43 Uhr in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Bisher sei die Sperrung noch nicht aufgehoben, da ein Sachverständiger zum Unfallort gerufen wurde, so die Polizei. Zur Dauer der Sperrung liegen bisher keine weiteren Informationen vor.

