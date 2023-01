Vortrag in der Sparkasse in Bordesholm: Das sollten Anleger 2023 beachten

Die Inflation frisst momentan bei vielen Anlegerinnen und Anlegern das Sparpolster auf. Wie legt man aber zurzeit das Geld vernünftig an? Die Bordesholmer Sparkasse bietet zu dieser Frage einen Vortragsabend mit Experten in der Hauptstelle in der Bahnhofstraße an. Eine Anmeldung ist erforderlich.