﻿A7 bei Neumünster: Drei Unfälle sorgen für Behinderungen

In der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm war am Freitag wieder Berufs- und Bildungstag angesagt. 46 Unternehmen warben für sich. Jörn Arp, Präsident der Handwerkskammer Flensburg und Chef einer Zimmerei in Wattenbek, hält solche Veranstaltung für unwahrscheinlich wichtig.