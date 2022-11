Ab Januar: Stadtwerke Neumünster erhöhen Preise drastisch

Das Kraftwerk der Stadtwerke Neumünster an der Bismarckstraße erzeugt die Fernwärme.

Neumünster. Für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Neumünster (SWN) gelten ab 1. Januar 2023 neue Preise für Strom und Fernwärme. Gleichzeitig gibt der Versorger den von 19 auf sieben Prozent gesenkten Mehrwertsteuersatz auf Fernwärme rückwirkend zum 1. Oktober an seine Kunden weiter.

„Das entlastet, kann eine Preisanpassung nach oben dennoch nicht verhindern“, sagte Saskia Ullrich, Pressesprecherin der Stadtwerke Neumünster. Beim Strom seien die Beschaffungskosten deutlich gestiegen. Ab Januar seien außerdem höhere Netznutzungsentgelte sowie Umlagen verordnet worden, die sich ebenfalls auf die Preise auswirkten.

Dritte Erhöhung des Strompreises in Neumünster seit Februar

Die letzten Erhöhungen der Strompreise gab es bei den SWN zum 1. Februar (plus vier Prozent) und dann erneut zum Juni (plus 27 Prozent). Ab 1. Januar steigen dann erneut sowohl der Grund- als auch der Arbeitspreis.

Je nach Tarif stehen dann zwischen 37 und 53 Prozent mehr auf der Rechnung. Für einen Beispielhaushalt mit einem Verbrauch von 2500 Kilowattstunden im Jahr haben die SWN Mehrkosten von etwa 434 Euro pro Jahr errechnet. Das ist die Zahl aus dem Grundversorgungstarif, in den mehr als die Hälfte der SWN-Stromkunden einsortiert sind.

Von den 434 Euro Mehrkosten entfallen nach Auskunft der SWN-Sprecherin allein 118 Euro auf die stark erhöhten Netzentgelte. „Wir haben in Neumünster die höchsten Netzentgelte in der Region. Die sprengen hier alles“, sagte Saskia Ullrich.

Neumünster hat die höchsten Netzentgelte in der Region

Auch bei der Fernwärme langen die SWN ab 1. Januar kräftig zu. Ab dann gilt ein komplett neues Preissystem, das für die allermeisten Kunden ohnehin eine Verteuerung mit sich bringt; nun kommen die gestiegenen Beschaffungskosten hinzu, so die SWN. Die letzte Preiserhöhung der Fernwärme in Neumünster stammt vom November 2021 (plus rund zehn Prozent).

Die Preissteigerungen für Fernwärme-Bestandskunden, die derzeit noch Preise aus dem Jahr 2021 (oder älter) haben, fallen im Durchschnitt mit 40 bis 50 Prozent brutal hoch aus. „In Einzelfällen sind auch höhere Steigerungen möglich“, heißt es bei den Stadtwerken. Für Kunden, die erst 2022 einen Vertrag abgeschlossen haben, wird die Erhöhung weniger drastisch ausfallen – hier sprechen die SWN von „maximal 33 Prozent plus“.

Auf dem Gelände der MBA Neumünster lagern die Ballen mit Ersatzbrennstoff für das Kraftwerk, in grüne Folie gewickelt. © Quelle: Thorsten Geil

Als Grund nennen die SWN die gestiegenen Beschaffungskosten. Sie verbrennen im TEV-Kraftwerk an der Bismarckstraße zwar überwiegend Abfälle, um die Wärme (und den Strom) zu erzeugen, aber dieser Anteil reicht nicht aus. Auf dem Gelände der MBA lagert ein riesiger Vorrat an Müll-Brennstoff für die TEV. Die neuen Gaskessel, die schon in Betrieb sein sollten, gehen wegen der Gaskrise nun voraussichtlich erst im Frühjahr 2023 ans Netz, aber auch die alternativen Brennstoffe Kohle und Öl sind viel teurer geworden.

Obwohl in Neumünster kein Gas verbrannt wird, schlägt der Gaspreis durch

Obwohl im Kraftwerk also derzeit kein Gas verbrannt wird, schlägt der Weltmarktpreis durch: Die neuen Preisanpassungsklauseln sagen, dass die SWN die Jahresdurchschnittspreise für die fossilen Brennstoffe in den Endpreis des Kunden einbeziehen dürfen. Saskia Ullrich: „Das heißt aber auch, dass wir die Preise senken können, wenn die Weltmarktpreise im nächsten Jahr sinken.“

Über die Änderungen werden die SWN alle Strom- und Fernwärmekunden schriftlich informieren, auch über die Erhöhung der Abschläge zum 1. Februar. Wenn die Preisbremsen für Gas und Fernwärme klar definiert sind, dürfte es im neuen Jahr Entlastungen für die Kunden geben. „Selbstverständlich geben wir alle Entlastungen weiter, sobald klar ist, wie sie umgesetzt werden. Wir machen definitiv keine Übergewinne“, versichert Saskia Ullrich.