Die Stimmung im Gefahrenabwehrzentrum Neumünster war blendend, aber auch fast zwei Jahre nach dem Katastrophenschutzeinsatz in Ahrweiler haben manche Helferinnen und Helfer noch mit den Erlebnissen zu kämpfen. Rund 130 Menschen kamen in Neumünster zusammen, um eine besondere Ehrung aus Rheinland-Pfalz zu bekommen.

Ehrung von Ahrweiler-Helfern in Neumünster: „Wir haben schlimme Dinge gesehen“

Neumünster. Arne Borgwardt war 2015 schon bei der Elbeflut im Einsatz, aber in Ahrweiler war es 2021 viel schlimmer. „Ich hatte Glück, musste nicht mehr in die erste Reihe, aber einige meiner jungen Kameraden haben schlimme Dinge gesehen. Sie mussten Leichen aus Autos bergen, die von der Flut weggespült worden waren. Das kam für sie völlig überraschend, und manche quälen sich bis heute mit diesen Erlebnissen“, sagte der erfahrene Katastrophenschützer aus Neumünster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er und rund 130 Kameradinnen und Kameraden waren am Freitagabend auf Einladung der Stadt Neumünster zu einem Dankesfest ins Gefahrenabwehrzentrum der Berufsfeuerwehr Neumünster gekommen. Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Fluthilfemedaille des Landes Rheinland-Pfalz durch Neumünsters Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger.

1400 Helferinnen und Helfern aus Schleswig-Holstein waren zum Fluthilfe-Einsatz im Ahrtal

Im Juli 2021 hatte das Land Schleswig-Holstein ein Kontingent mit 1400 Helferinnen und Helfern zum Fluthilfe-Einsatz ins Ahrtal entsendet. Der Abmarsch wurde zweimal von Neumünster aus organisiert. Zudem fuhren diverse Helferinnen und Helfer aus Neumünster ins Ahrtal, um dort humanitäre Hilfe zu leisten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele von ihnen waren 2022 neben weiteren Aktiven auch beim Aufbau der Notunterkünfte für die Flüchtlinge aus der Ukraine in der Gemeinschaftsschule Brachenfeld und in der Schnoor-Arena aktiv. Für alle zusammen hatte die Stadt das Fest organisiert. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die extrem viel und schnell geleistet hatten, waren eingeladen.

Marc Kutyniok, Chef der Berufsfeuerwehr Neumünster und 2022 selber im Einsatz, fand zur Begrüßung die passenden Worte. „Wir und die Menschen in Not konnten sich auf euch verlassen, dafür gebührt euch großer Dank. Der geht auch an eure Partner, Familien und Arbeitgeber, die auf euch verzichten mussten und euch den Rücken freigehalten haben“, sagte Kuyniok.

Alarm für die Feuerwehr Neumünster bei der Rede der Stadtpräsidentin

Neumünsters Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger bedankte sich im Namen der ganzen Stadt. „Es beeindruckt mich bis heute, wie alle zusammenhalten, wenn es darauf ankommt. Und kommen Sie alle bitte immer unversehrt von ihren Einsätzen wieder zurück“, sagte Schättiger.

Wie passend: Ihre Ansprache wurde von einem Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Mitte unterbrochen. Zehn Uniformierte sprangen wortlos auf, liefen aus der Halle und starteten ihre Fahrzeuge. Sie kamen nach relativ kurzer Zeit von einem brennenden Müllcontainer zurück – rechtzeitig zur Verleihung der Medaillen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Arne Borgwardt (59) von der Regieeinheit erhielt die Medaille als Erster. Er musste zuletzt aus gesundheitlichen Gründen im aktiven Dienst kürzertreten, war im Ahrtal aber voll dabei. „Wir haben auf einem riesigen Firmenparkplatz das Helferdorf der Schleswig-Holsteiner aufgebaut, für Strom, Licht, Zelte und Verpflegung gesorgt. Das war ein echter und ein beeindruckender Einsatz nach den vielen Übungsabenden“, sagte der Neumünsteraner. Die Anerkennung aus Rheinland-Pfalz und von der Stadt bedeute ihm und den Kameraden sehr viel, sagte er.