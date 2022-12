Leser zeigen Herz: Mehr als 300.000 Euro an Spenden für die Tafeln im Land

Große Freude bei den Tafeln in Schleswig-Holstein: Der Spendenaufruf des Vereins „KN hilft“ ist auf eine überwältigende Resonanz gestoßen. Unsere Leserinnen und Leser zeigten viel Herz und spendeten so viel wie nie zuvor.

Eckernförder Tafel: Schulsekretär Stefan Seidel vom Förderzentrum Pestalozzi-Schule holt zweimal in der Woche Lebensmittelspenden ab, damit alle Kinder in dieser Schule ein Frühstück bekommen. Viele Eltern mit kleinem Geldbeutel können ihren Nachwuchs nicht gut versorgen.

Kiel. Die Tafeln in Schleswig-Holstein können sich über kräftigen Rückenwind freuen – dank unserer Leserinnen und Leser, die in den vergangenen Wochen dem Spendenaufruf des Vereins „KN hilft“ folgten und dabei ein großes Herz bewiesen. Pünktlich zu Weihnachten hat die Spendensumme die magische Grenze von 300 000 Euro überschritten. Bis Freitag gingen ganz genau 313 964 Euro ein. Ein Rekord! Noch nie kam im Rahmen der Aktion „Gutes tun im Advent“ so viel zusammen.

Freude und Dankbarkeit darüber sind groß. „Ich bin platt. Das ist ja irre. Wahnsinn, Wahnsinn!“ – Frank Hildebrandt, Vorsitzender der Tafeln in Schleswig-Holstein, kann es kaum fassen, als er über das Ergebnis informiert wird. Er verspricht, dass jeder Cent den Tafeln in der Region zugutekommt.

Vorsitzende von „KN hilft“: Unterstützung kommt genau da an, wo sie dringend gebraucht wird

Auch Svenja Nefen, Vorsitzende des Vereins „KN hilft“ und Leiterin Sales der Kieler Nachrichten, ist überwältigt. Gerade in den Zeiten von Energiekosten-Steigerung und Unsicherheit sei es „unfassbar, dass so viele Menschen etwas abgeben“. Und: „Es macht mich stolz, dass wir als ,KN hilft’ Teil dieser Geschichte sein dürfen und die Region so weiter verbinden und besser machen.“ Die Unterstützung komme genau da an, wo sie dringend gebraucht wird.

Spendenaktion „Gutes tun im Advent“: Auch die Tafeln leiden unter gestiegenen Energiepreisen

Hildebrandt kann das nur bestätigen. Gerade in diesem Jahr sind die Tafeln an ihre Grenzen gestoßen und konnten zum Teil nicht mehr für alle Menschen da sein, die zu ihnen kamen. Das Spendengeld wird helfen, die laufenden Betriebskosten zu decken und die gestiegenen Energiepreise abzufedern.

Kieler Tafel braucht ein neues Kühlfahrzeug, Eckernförde eine Überdachung

Geplant sind auch konkrete Investitionen. So will die Segeberger Tafel das Spendengeld für dringende Renovierungsarbeiten verwenden. Die Rendsburger Tafel benötigt für die Ausgabestelle Materialhofstraße einen neuen Kombidämpfer, um weiterhin warmes Mittagessen ausgeben zu können.

In Kiel muss das Kühlfahrzeug ersetzt werden. Auch die Kühlzellen im Tafel-Zentrum sollen erneuert werden. „Dadurch versprechen wir uns einen geringeren Stromverbrauch“, erklärt Hildebrand. Die Tafel Eckernförde möchte von dem Geld eine Überdachung vor dem Ausgaberaum anschaffen, damit die Menschen nicht so lange im Regen stehen müssen.

Leiterin der Tafel Nortorf: „Wir sind überwältigt von der Spendenbereitschaft“

Ein wichtiger Punkt sind die Lagermöglichkeiten. Die Tafel in Nortorf plant deshalb den Kauf einer Kühl-Gefrierkombination. „Wir möchten gern allen gerecht werden und niemanden abweisen“, sagt Alfred Tiesler aus Nortorf. Die Spenden von „KN hilft“ seien ein „Licht am Ende des Tunnels“.

Die Tafel Bordesholm hofft auf einen neuen Lieferwagen. Der alte ist in die Jahre gekommen. „Ausgerechnet zum Weihnachtsfest ist unser Fahrer damit liegengeblieben“, sagt Leiterin Beate Kälbert. „Wir sind überwältigt von der Spendenbereitschaft der Menschen. Das gibt Hoffnung in Zeiten, in denen das positive Denken und Hoffen oft schwerfällt.“

Das Spendenkonto von „KN hilft“ ist weiter geöffnet

Wer Gutes tun will, hat dazu weiterhin Gelegenheit. Spenden werden nach wie vor auf dem Sonderkonto „KN hilft“ IBAN DE 05 2105 0170 1400 2620 00 bei der Förde Sparkasse entgegengenommen.