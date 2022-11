﻿Handwerker in Neumünster ärgern sich: Nicht jeder muss studieren

Geselligkeit wurde groß geschrieben beim traditionellen Treffen der Spitzen aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Handwerk – bei der 56. Amtsköste der Kreishandwerkerschaft in Neumünster. Aber es gab auch Kritik. Es müsse endlich Schluss damit sein, dass das Studium als alleiniger Königsweg für junge Menschen angesehen werde, sagte Kammerpräsident Ralf Stamer.

Neumünster. Eins ist für Ralf Stamer ganz klar: „Die Energiewende ist nur mit dem Handwerk zu schaffen“, sagte der Präsident der Handwerkskammer Lübeck auf der 56. Amtsköste der Kreishandwerkerschaft in Neumünster. Handwerker seien die Umsetzer der Energie- und Klimawende, so Stamer auf der Amtsköste, zu der die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein nach Neumünster eingeladen hatte. Rund 90 Gäste waren gekommen.

An das große Thema Energiewende knüpfte sich auf der Veranstaltung ein anderes Kernthema des Wirtschaftszweigs – die Sicherung des Nachwuchses. Kreishandwerksmeister Lars Krückmann machte deutlich: "Wenn wir die Energiekrise schaffen wollen, brauchen wir gut ausgebildete Nachwuchskräfte in modernen Werkstätten."

Kammerpräsident Ralf Stamer: Notfalls von der Fünf-Tage-Woche abrücken

Ralf Stamer ergänzte und legte nach: Es brauche einen grundlegenden Mentalitätswandel im Bildungswesen und in der Gesellschaft; berufliche und akademische Bildung müssten Gleichwertigkeit bekommen. „Es muss endlich Schluss damit sein, dass das Studium als gesellschaftliches Nonplusultra der gesamten jungen Generation gilt“, forderte Stamer, denn nicht jeder müsse studieren.

Dafür nahm der Kammerpräsident die Politik nur zum Teil in die Pflicht, denn die Handwerksbetriebe müssten sich attraktiv präsentieren. Dazu gehöre es, auf die Bedürfnisse der Beschäftigten zu schauen, gegebenenfalls zum Beispiel vom traditionellen Modell der Fünf-Tage-Woche abzurücken und auf jeden Fall die sozialen Medien zu nutzen. In diesem Jahr wurden in der Region Mittelholstein 750 neue Ausbildungsverträge geschlossen; 2019 waren es noch mehr als 900.

Stadt Neumünster vergibt viele Aufträge an Handwerker der Region

Die Bedeutung des Handwerks würdigte auch Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD): „Sie sind der Lehrherr Nummer 1. Mit fast 5000 Arbeitsplätzen in unserer Stadt ist das Handwerk nach wie vor das verlässliche Rückgrat der heimischen Wirtschaft.“

Im Jahr 2022 habe die Stadt im Hochbau mit einem Auftragsvolumen von rund 26,9 Millionen Euro investiert, im Tiefbau und in der Landschaftspflege mit einem Volumen von 13,6 Millionen Euro. Ein Großteil der Aufträge sei an Unternehmen der Region gegangen, so Bergmann.

Lars Krückmann mahnte den Oberbürgermeister jedoch mit Blick auf geplante Bauvorhaben der Stadt: „Gestalten Sie die Ausschreibungen so, dass das regionale Handwerk teilnehmen kann. Nutzen Sie Ihren Spielraum, um es zu stärken. Generalunternehmen oder Modulbauweisen halten wir für nicht förderlich.“

Der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein gehören 19 Innungen mit rund 825 Betrieben sowie ein Landesverband mit mehr als 430 Betrieben an. Sie hat Sitze in Neumünster und in Bad Segeberg.