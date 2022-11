﻿Annemarie Stoltenberg verrät in Bordesholm „literarische Favoriten“

Die Autorin Annemarie Stoltenberg gastiert in der nächsten Woche in Bordesholm und präsentiert bei ihrer Lesung „ihre literarischen Favoriten“. Etwas unglücklich: Am selben Abend berät der Kulturausschuss der Gemeinde über eine Erweiterung der Bücherei.

Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg stellt am 9. November in Bordesholm ihre „literarischen Favoriten“ vor. Das Foto entstand 2020 bei einer Veranstaltung in Eckernförde.

Bordesholm. In der Bücherei in Bordesholm steht am Mittwoch, 9. November, ein „literarischer Vorstellungsabend“ auf dem Programm. Ab 19.30 Uhr wird Annemarie Stoltenberg ihre Favoriten des Jahres im Huus an’n Markt in der Holstenstraße 28 vorstellen.

Nach Angaben von Büchereileiterin Kirsten Lange stehen wieder zahlreiche überaus attraktive und spannende Titel, Romane und Sachbücher auf der Vorstellungsliste. „Und es ist immer ein ganz besonderer Genuss, wenn Annemarie Stoltenberg ihre ganz persönliche und sehr humorvolle Sicht auf diese Bücher mit uns teilt“, so die Büchereichefin. Die Autorin, die 1957 in Pinneberg geboren wurde, ist in der Vergangenheit regelmäßig in Bordesholm zu Gast gewesen.

Bordesholm: Hier können Tickets bestellt werden

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 10 Euro. Wer Lust auf Annemarie Stoltenberg und ihre Buchvorstellungen hat: Karten gibt es ab Donnerstag, 3. November, in der Gemeindebücherei, Tel. 04322/4612, oder E-Mail buecherei-bordesholm@t-online.de. Auch die Ahlmannsche Buchhandlung verkauft Karten oder nimmt Vorbestellungen unter Tel. 04322/4311, oder der E-Mailadresse buch@ahlmannsche.de, entgegen.

Kulturausschuss berät über Dachausbau in der Bücherei

Am selben Abend tagt ab 18.30 Uhr der Kultur- und Sozialausschuss im Sitzungssaal des Rathauses. Das Gremium befasst sich unter Punkt acht im öffentlichen Teil mit dem Ausbau des Dachbodens der Bücherei im Huus an’n Markt.

Ein als Lagerraum genutzter Bereich im Dachgeschoss des Huus an’n Marktes soll zu einem Schulungsraum für die Bücherei umgebaut werden. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Für 220.000 Euro soll ein Schulungsraum mit Sozialraum entstehen, die im Rahmen der vielfältigen Büchereiarbeit auch für Lesungen eingesetzt werden können.

Die Bücherei hätte durch den zusätzlichen Raum unter anderem mehr Freiheiten für Termine und Autoren im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen. Zudem sollen die Vorleseangebote wie vor der Corona-Pandemie wieder angeboten werden.