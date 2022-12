﻿Wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt in Rendsburg-Eckernförde und Neumünster

Für Ende November meldet die Arbeitsagentur in Neumünster im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,8 Prozent in Mittelholstein. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wirken sich auf die Statistik aus.

Mehr ukrainische Flüchtlinge verzeichnet die Arbeitsagentur für Mittelholstein in Neumünster in ihrem Novemberbericht.

Neumünster/Rendsburg. Kaum Veränderungen zum Vormonat hat die Arbeitsagentur für Mittelholstein, zuständig für den Kreis Rendsburg-Eckernförde und die Stadt Neumünster, in ihrer Bilanz für den November ausgemacht. Zu einem Anstieg habe im Vergleich zum Vorjahr allerdings die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in die Statistik ausgemacht, erklärt Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit mit Sitz in Neumünster.

Die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB II wirkt sich erheblich auf die Statistik aus. Aktuell werden in Mittelholstein 1518 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 44 mehr als im vorigen Monat und 1483 mehr als vor einem Jahr, so der Novemberbericht der Agentur. Arbeitslos sind darunter 562 Personen, was einem Minus von 38 gegenüber dem Oktober und einem Plus von 548 zum November 2021 entspricht.

Michaela Bagger, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Neumünster, kann die Auswirkungen der Energiekrise auf den Arbeitsmarkt in Mittelholstein noch nicht abschätzen. © Quelle: Frida Kammerer

Für den November weist die Statistik 9013 Frauen und Männer als arbeitslos aus. Im Vergleich zum Oktober sind das 22 mehr und zum Vorjahr 384, was einer Zunahme um 4,5 Prozent entspricht. Damit lag die Arbeitslosenquote in Mittelholstein bei 4,8 Prozent, Ende November vor einem Jahr waren es 4,6 Prozent.

Der Ausblick auf das Jahresende birgt noch Ungewissheiten, vor allem, was mögliche Auswirkungen der Energiekrise auf die Beschäftigung angeht. „Zur Weihnachtssaison lässt die Nachfrage nach Arbeitskräften aktuell wieder nach. Es melden sich mehr Menschen aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos und es beenden weniger ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit“, schildert Michaela Bagger die Entwicklung.

In vielen Branchen sei der Fachkräftebedarf allerdings noch hoch. Arbeitgeber sollten deshalb auch Potenzial von Menschen mit Behinderungen als Beschäftigte beachten, so die Agenturchefin: „Mit der Einstellung behinderter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten Unternehmen oft besonders engagierte und motivierte Arbeitskräfte.“ Aktuell läuft die Woche der Menschen mit Behinderung.

Arbeitslosenquote in Neumünster im November auf 7,7 Prozent gefallen

In der Stadt Neumünster waren Ende November 3339 Frau und Männer arbeitslos gemeldet, was im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 82 bedeutet (plus 2,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag bei 7,7 Prozent (Oktober 7,8), im November des Vorjahres betrug sie 7,5 Prozent.

Arbeitslosenquote im Kreis Rendsburg-Eckernförde unverändert bei 4,0 Prozent

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind laut Arbeitsagentur 5674 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, im Vergleich zum Oktober blieb die Zahl unverändert. Gegenüber dem Vorjahr wird eine Zunahme um 302 Arbeitslose (plus 5,6 Prozent) gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug Ende November unverändert zum Vormonat 4,0 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 3,8 Prozent.