﻿Auf nach Eutin: Sven Radestock wechselt die Rathäuser

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Ratsversammlung Neumünster, Sven Radestock, wechselt die Rathäuser: Er wurde mit deutlicher Mehrheit zum Bürgermeister in seiner Geburtsstadt Eutin gewählt. Er freut sich sehr auf die neue Aufgabe – und dass er künftig ein paar Stunden länger schlafen kann.

Neumünster. Zwei Herzen schlagen in seiner Brust: Sven Radestock (53) liebt Neumünster, die Stadt, in der er seit 27 Jahren lebt und kommunalpolitisch aktiv ist – aber in seiner Geburtsstadt Eutin wird er nun der erste grüne Bürgermeister: In der Stichwahl erhielt er am Sonntag 59,7 Prozent.