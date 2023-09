﻿Wie Uwe Döring 1996 der Chef der Holstenhallen Neumünster wurde

Neumünster. Die Holstenhallen waren für Uwe Döring immer eine Herzensangelegenheit. 1996 war er als SPD-Fraktionsvorsitzender in der Ratsversammlung an der Gründung der Holstenhallen GmbH beteiligt und wurde von da an immer wieder in den Aufsichtsrat und an dessen Spitze gewählt – auch, als er sich schon längst aus der aktiven Kommunalpolitik zurückgezogen hatte. Nun hat Döring (77) das Amt abgegeben. Er wurde würdig verabschiedet.

Der gebürtige Hamburger Uwe Döring kam nach dem Abitur und einer Verwaltungsausbildung 1975 nach Kiel – zunächst als Referent im Bildungsministerium, dann im Innen- und zuletzt im Landwirtschaftsministerium. Der Sozialdemokrat wurde 1996 Landtagsabgeordneter, 1998 Staatssekretär unter Heide Simonis und 2005 Justizminister in der Großen Koalition unter Peter Harry Carstensen.

In Neumünster hat Uwe Döring seit 1986 viele Jahre in der Ratsversammlung mitgemischt, war Vordenker der SPD-Fraktion und SPD-Kreisvorsitzender. Eine kleine Sternstunde war für ihn 1995 die Entscheidung der Ratsversammlung, den damaligen Eigenbetrieb Holstenhallen in eine privatwirtschaftliche GmbH umzuwandeln.

Parallel war die Idee geboren worden, den wichtigsten Kunden der Hallen, die Messe Nordbau, zu übernehmen und künftig selber zu veranstalten. Das war eine goldrichtige Entscheidung, wie man heute in Neumünster längst weiß. 

Döring begleitete in seiner Amtszeit drei Geschäftsführer: Peter Iwersen (bis 2003), Rainer Hebel (2000 bis 2008) und Peter Iwersens Sohn Dirk seit 2008. Insgesamt 118 Aufsichtsratssitzungen gab es in den 27 Jahren – und nur bei der letzten, ausgerechnet, musste Döring krankheitsbedingt passen.

Dabei hätte es die Ära Döring bei den Holstenhallen fast nicht gegeben, denn bei der ersten Wahl im Aufsichtsrat hatte er am 4. September 1996 eine Gegenkandidatur. Die damalige CDU-Fraktionschefin Ursula Osterhof hatte Werner Holling (CDU) als Vorsitzenden vorgeschlagen. August-Christian Horn schlug aber Uwe Döring vor, und der setzte sich mit fünf zu drei Stimmen bei einer Enthaltung durch.

Geschäftsführer: „Sei immer gut vorbereitet, wenn Du mit Herrn Döring sprichst“

Dirk Iwersen würdigte Döring zum Abschied. „Die Holstenhallen würden ohne Sie heute nicht so gut dastehen. Sie haben sich um die Firma mehr als verdient gemacht“, sagte Iwersen. 1996 gab es 400 Veranstaltungen in den Holstenhallen, 2019 waren es fast 900. Und Iwersen fügte einige persönliche Anmerkungen hinzu.

„Sie stellten immer die Fragen im Aufsichtsrat, bei denen ich gehofft hatte, dass Sie keiner stellen würde. Was ich gelernt habe: Sei immer gut vorbereitet, wenn Du mit Herrn Döring sprichst. Wenn Du mit neuen Ideen kommst, sei darauf gefasst, dass es gut begründete Bedenken gibt. War ich nicht gut genug in meiner Argumentation, war es meistens auch keine gute Idee“, sagte Iwersen.

Er bedankte sich auch für das Vertrauen, das Döring ihm immer entgegengebracht habe. „Ob es unsere Bauprojekte waren, in denen Sie mir sehr viel freien Handlungsspielraum gaben, strategische Entscheidungen oder Probleme im Tagesgeschäft: Sie haben mich immer machen lassen, mich dabei aber eng begleitet.“

Auch Dörings Nachfolger an der Spitze des Aufsichtsrats, der CDU-Fraktionsvorsitzende Arne Rüstemeier, fand nur lobende Worte. „Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit für die Holstenhallen. Wir sind heute das Messezentrum Schleswig-Holsteins schlechthin. Im Namen des neuen Aufsichtsrats spreche ich Ihnen meinen tief empfundenen Respekt für die geleistete Arbeit aus.“

Rüstemeier sprach von großen Fußstapfen, denen er folgen dürfe. „Ich verstehe mich als Sparringspartner der Geschäftsführung und als jemanden, der die eine oder andere Tür aufzustoßen hilft. Ganz vorn steht dabei für mich aktuell, dass es den Holstenhallen nicht schwerer gemacht werden darf, erfolgreich zu sein. Erreichbarkeit und Sichtbarkeit müssen weiter gegeben sein oder sogar noch verbessert werden“, sagte Rüstemeier.

Damit spielte er auf die Pläne der Stadtverwaltung an, eine große Fläche unter der Max-Johannsen-Brücke in einen öffentlichen Park umzuwidmen. Die Fläche ist ein wichtiger Parkplatz der Holstenhallen bei Großveranstaltungen, war zuletzt am vergangenen Sonntag beim RSH-Kindertag wieder rappelvoll. Den geplanten Park hatte Uwe Döring auch schon scharf kritisiert: „Die Aussteller der Nordbau kommen nicht mit dem Lastenfahrrad.“

Arne Rüstemeier ist sich komplett einig mit Uwe Döring: „Das wird ein Klimapark, den keiner braucht, aber er belastet den Geschäftsbetrieb der Holstenhallen. Wir brauchen diese Parkflächen – oder zumindest gleichwertigen Ersatz in der Nähe“, so Rüstemeier.

