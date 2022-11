﻿Ausstellung in Neumünster: Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung

Menschen mit Behinderung werden überdurchschnittlich häufig zu Opfern von sexualisierter Gewalt. Das zeigen aktuelle Studien. In der Holsten-Galerie Neumünster ist jetzt eine Ausstellung zu diesem Thema zu sehen: „Echt mein Recht!“ heißt sie. Besucherinnen und Besucher werden dort über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt.

Neumünster. "Wir haben das Recht, über uns selbst zu bestimmen!" – Das ist eine der wesentlichen Aussagen einer neuen Ausstellung, die jetzt in der Holsten-Galerie Neumünster zu sehen ist. Sie heißt "Echt mein Recht!", wurde vom Kieler Institut für Gewaltprävention Petze konzipiert und von der Lebenshilfe nach Neumünster geholt.

In der Ausstellung, die bis zum 29. November in einem leeren Geschäft im Erdgeschoss der Galerie aufgebaut ist, werden Besucherinnen und Besucher über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt. Kompetenzen sollen erweitert werden, um Entscheidungen selbstbestimmt treffen zu können und um Selbstbestimmung auszubauen.

Ausstellung in Neumünster ist in sechs Stationen gegliedert

Verschiedene Lebensbereiche werden kreativ und anschaulich abgebildet und durch interaktive Übungen verstärkt. Die Ausstellung bietet ein Repertoire an Informationen zu den Themen Selbstbestimmung und Schutz vor sexualisierter Gewalt, Hilfe- und Fachberatungsstellen.

Sie ist in sechs Stationen gegliedert: In den Bereich Alltag (Freizeit, Wohnen, Arbeit) und die Themenbereiche Gefühle, Partnerschaft, Körper und Sexualität sowie Beratung. Interaktive Übungen ermöglichen es, sich selbstständig tiefer mit den Themen und möglichen Problemen zu befassen und eigene Vorstellungen dazu kennenzulernen. In allen Teilen der Ausstellung werden zusätzlich Wege zu Hilfe und Beratung aufgezeigt.

Auch Vorurteile über die Sexualität von Menschen mit Behinderung werden thematisiert. Es gebe viele Vorurteile, aber die Sexualität von Menschen mit und ohne Behinderungen unterscheide sich nicht grundlegend voneinander, heißt es in der Ausstellung.

Holsten-Galerie Neumünster stellt den Platz zur Verfügung

Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Sandfort begrüßte am Dienstag die Gäste einer kleinen Eröffnungsfeier. "Wir haben bei uns ein Gewaltschutzkonzept entwickelt, und das ist für uns ein Riesenschritt hin zu einem modernen sozialen Träger", sagte Sandfort und bedankte sich bei der Holsten-Galerie, die den Platz für die Ausstellung bis Ende des Monats zur Verfügung stellt.