Zug ausgefallen: 28-Jährige rastet im Bahnhof Neumünster aus

Erfolgreiche Entschärfung

Die Bombe unter der Kita in der Schulstraße in Schwentinental konnte nach monatelangen Anstrengungen endlich entschärft werden. Schon am Mittag war der Blindgänger unschädlich gemacht worden. So geht es jetzt mit der Kita weiter.