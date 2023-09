﻿Polizei schnappt volltrunkenen Sprayer im Bahnhof Neumünster

Sperrung bis 12.30 Uhr

Unfall auf B 205 in Neumünster: Glassplitter eines Außenspiegels verletzen Autofahrer

Die Bundesstraße B 205 in Neumünster zwischen Altonaer Straße und Autobahn A 7 musste am Vormittag in beide Richtungen wegen eines Unfalls voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 12.30 Uhr wieder aufgehoben werden.