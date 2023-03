﻿Ball des Sports Neumünster: Laufkarten sind schon ausverkauft

Zweimal ist der Ball des Sports in Neumünster wegen Corona ausgefallen, aber in diesem Jahr soll das Fest in den Holstenhallen wieder über die Bühne gehen. Die Veranstalter haben den traditionellen Termin im Januar aufgegeben und laden nun erstmals zu einem Frühlingsball ein. Es gibt nicht mehr allzu viele Eintrittskarten.

Neumünster. Erstmals in seiner langen Tradition findet der Ball des Sports in Neumünster als Frühlingsball statt. Der Veranstalter, der Kreissportverband Neumünster (KSV), hat sich von dem traditionellen Termin Anfang Januar gelöst und bittet nun am Sonnabend, 29. April, in die Holstenhallen – einen Abend vor dem Tanz in den Mai.

Eintrittskarten für den Ball des Sports waren jahrzehntelang die heißeste Ware in Neumünster; man brauchte schon Beziehungen in die Sportvereine oder am besten gleich in den KSV-Vorstand, um Tickets zu ergattern. Zuletzt war der Ansturm dann allerdings kleiner geworden – bei der vorerst letzten Ausgabe 2020 gab es sogar noch Karten an der Abendkasse. Letztlich kamen aber auch wieder 4000 Feierfreudige.

2800 Gäste werden beim Ball des Sports Neumünster angepeilt

Nach zwei Corona-bedingten Absagen und der Verlegung weg vom angestammten Datum hat der KSV das ganze Fest nun verkleinert. „Wir peilen 2800 Gäste an“, sagte KSV-Geschäftsführer Eggert Rohwer.

Der traditionelle Termin am ersten Wochenende im Januar war dem KSV mittlerweile zu nah an Silvester und an anderen großen Festen in Neumünster, etwa dem Riesen-Event Ball der Pferdefreunde. „Die Bedingungen haben sich verändert, die Menschen entscheiden sich auch kurzfristiger“, sagte Eggert Rohwer. Auch 2022 hatte der KSV den Ball zunächst auf April verlegt, musste dann aber wegen Corona doch absagen.

Eine Konkurrenz zu „Tanz in den Mai“ einen Tag nach dem Ball sehen die Entscheider beim KSV nicht, das habe man sich gut überlegt, so Rohwer. „Wir haben auch schon viel Zuspruch für den späteren Termin bekommen, besonders aus der Damenwelt – weil es dann nicht so eiskalt ist wie im Januar“, sagte der Geschäftsführer schmunzelnd.

Ball des Sports Neumünster: Sitzplatz-Karten noch verfügbar

Das Konzept scheint auch aufzugehen, denn die Laufkarten (ohne Sitzplatz) sind schon ausverkauft. Es sind noch rund 500 Sitzplatz-Karten zu haben (für 35 Euro pro Stück). Sie sind beim KSV im Internet unter www.ksvnms.de zu ordern. Eggert Rohwer: „Wir haben auch sehr viel Interesse gerade von jungen Gästen. Das freut uns sehr.“