Großkontrolle am Park in NMS

Razzia in Neumünster: Polizei findet Drogen und Waffen in Rencks Park

Die Polizei in Neumünster hat in der Innenstadt kontrolliert. Rencks Park ist als Treffpunkt von Drogenhändlern bekannt – und tatsächlich fand die Polizei bei der Razzia in Neumünster reichlich Drogen. Eine besondere Rolle spielt ein ehemaliges Hotel am Park in NMS.