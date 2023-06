﻿Brandschaden auf der A7 bei Neumünster muss saniert werden

Leck in der Ladung

Gefahrgut-Lkw verliert Chemikalie am Norwegenkai in Kiel – großer Feuerwehreinsatz

Die Ladung eines Gefahrgut-Lkw ist am Norwegenkai in Kiel leckgeschlagen. Das sorgte am Sonnabendnachmittag für einen Großeinsatz. Feuerwehrleute in Schutzanzügen mussten die Chemikalie entfernen.