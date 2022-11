﻿Bei der Ehrung in Neumünster dachte die Professorin an ihre Eltern

Es ist eine weltweit einmalige Auszeichnung, die Prof. Dr. Maren Voß erhalten hat: Die gebürtige Neumünsteranerin empfing in Stockholm den ersten Björn-Carlson-Ostsee-Preis aus den Händen der schwedischen Kronprinzessin. Ihre Heimatstadt Neumünster ehrte sie dafür – und die Forscherin dachte dabei an ihre Eltern.

Neumünster. Die Ostsee ist wie eine Badewanne – es dauert Jahrzehnte, bis ihr Wasser sich einmal austauscht und die gefährlichen Nährstoffe verschwinden. Über dieses Thema forscht Prof. Maren Voß seit fast 30 Jahren als Meeresbiologin am Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde – und dafür wurde sie gleich zweimal ausgezeichnet.

Aus den Händen der schwedischen Kronprinzessin Viktoria erhielt Maren Voß (63) in einer Feierstunde in Stockholm den erstmals verliehenen Björn-Carlson-Ostsee-Preis. Und Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) bat die aus Neumünster stammende Wissenschaftlerin am Mittwoch in den Historischen Ratssaal, um sich in das Goldene Buch einzutragen.

Prof. Maren Voß erinnert in ihrem Eintrag im Goldenen Buch der Stadt Neumünster an ihre Eltern. © Quelle: Thorsten Geil

Maren Voß fühlte sich sehr geehrt und hatte vorsichtig im Rathaus angefragt, ob sie in dem Buch nur unterschreiben solle oder eine Widmung hinzufügen dürfe. Natürlich durfte sie – und die renommierte Wissenschaftlerin dachte dabei an ihre Eltern. Sie schrieb: „Im Gedenken auch an meine Eltern Dr. Günter und Inge Voß, denen die Ausbildung ihrer Kinder immer sehr am Herzen lag.“

Maren Voß wurde in Neumünster geboren, wuchs in Einfeld auf und machte 1980 Abitur an der Klaus-Groth-Schule. "Damals war es noch eine reine Mädchenschule", sagte sie in einer kleinen Feierstunde.

Als Kind bewunderte sie die Forschungsschiffe in Kiel

Ihr Vater Dr. Günter Voß war Arzt am Friedrich-Ebert-Krankenhaus, baute dort unter anderem die Schwesternschule und das Zentrallabor auf, das er lange leitete. Ihre Eltern lebten immer in Einfeld, machten mit den Kindern Ausflüge an die Ostsee und nach Kiel. „Dort habe ich als Kind schon immer das Aquarium und die Forschungsschiffe bewundert“, sagte Maren Voß.

Nach ihrem Biologiestudium ging sie 1992 an das Leibniz-Institut nach Warnemünde – und war von dort aus 20 Jahre lang auf Forschungsschiffen auf den Weltmeeren unterwegs, um Grundlagenforschung zu betreiben und Studenten mit meereskundlichem Arbeiten vertraut zu machen.

Kronprinzessin Viktoria interessierte sich sehr für die Forschungen

Für diese Forschungen über Kreisläufe und Stoffflüsse im Meer erhielt sie den Preis in Stockholm, der zum ersten Mal verliehen wurde und mit stolzen 300 000 Euro für weitere Forschungsarbeiten dotiert ist. „Das war eine wunderschöne Veranstaltung. Ich saß neben Prinzessin Viktoria, die sich sehr für meine Arbeit interessiert hat. Wir haben uns eine ganze Weile darüber unterhalten“, sagte Maren Voß.

„Der Sauerstoffmangel in der Ostsee hat sich noch nicht gebessert. Wir müssen weiter daran arbeiten, die Einträge von Phosphat und Stickstoff zu reduzieren. Auch aus der Landwirtschaft gelangen immer noch zu viele Nährstoffe in die Ostsee“, sagte die in Rostock lebende Maren Voß. Auch der Klimawandel sei ein Riesenproblem für die Ostsee.

Oberbürgermeister Tobias Bergmann betonte, dass Neumünster sehr stolz auf Maren Voß sei. "Wir sind ja eine Facharbeiterstadt und werden erst langsam auch Hochschulstadt. Umso bedeutender ist es für uns, dass Sie als bedeutende Wissenschaftlerin ihre Wurzeln hier haben und auch immer wieder nach Neumünster zurückkommen", sagte Bergmann.