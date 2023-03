Benefizkonzert in Neumünster für die Erdbebenopfer

Drei Blasorchester aus Neumünster und Bokhorst möchten ein Zeichen setzen: Auf Initiative des Posaunenchors Bokhorst findet am Mittwoch, 15. März, in Neumünsters Stadthalle ein Benefizkonzert für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien statt.

Neumünster. „Man kann es sich einfach nicht vorstellen, vor seinem völlig zerstörten Haus zu stehen, aus dem noch die flehenden Stimmen der Familienangehörigen zu hören sind.“ So beschreibt Jens Jensen vom Posaunenchor Bokhorst seine Gedanken, die ihn auf die Idee für ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien brachten.

Das findet nun am Mittwoch, 15. März, um 19 Uhr im Festsaal der Stadthalle Neumünster am Kleinflecken 1 statt. Musizieren werden an diesem Abend der Mädchen-Musikzug Neumünster, das Blasorchester Tungendorf und der Posaunenchor Bokhorst. Der Eintritt ist frei. Am Eingang und am Ausgang werden allerdings Pfadfinder um Spenden für die Opfer des verheerenden Erdbebens sammeln.

Alle Musiker spielen in Neumünster ohne Gage

Die Stadthalle wird den Orchestern kostenfrei zur Verfügung gestellt. Alle Musiker spielen selbstverständlich ohne Gage und kommen teilweise von weither zu dem Konzert angefahren. Ein Partyservice verkauft Laugenbrezel, wobei auch hier sämtliche Einnahmen gespendet werden, ein Copy-Shop spendet kostenlose Werbung durch Plakate und Bilder.

Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann wird ein Grußwort sprechen „und das eine oder andere Musikstück mit ansagen“, wie Jens Jensen mitteilte. Die Moderation übernimmt Carsten Kock von Radio Schleswig-Holstein.

Das Erdbeben hat auch Kiels Partnerstadt Hatay getroffen. „Wir trauern mit den Angehörigen und wollen alles Mögliche tun, um Hilfe zu organisieren“, erklärte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Die Kieler Nachrichten sammeln Geld auf einem Konto von „KN hilft“. Gespendet werden kann unter dem Betreff der Spendenaktion „Hatay in Not“ auf folgendes Spendenkonto: „KN hilft“, IBAN DE 05 2105 0170 1400 2620 00.