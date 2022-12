Betrunkener Mann aus dem Umland von Neumünster baut Unfall in Brunsbüttel

Liveticker: THW Kiel gegen GWD Minden

Ein weihnachtliches Handballspiel steht an: Der THW Kiel trifft am Montag, 26. Dezember, in der Handball-Bundesliga auf den GWD Minden. Anwurf ist um 20 Uhr in der Wunderino-Arena in Kiel. Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker.